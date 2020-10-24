FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ağaçlara tırmanıp, meyveleri silkeliyor! Günde 400 TL kazanıyor

Ağaçlara tırmanıp, meyveleri silkeliyor! Günde 400 TL kazanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçimini ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan Şaban Işıldak, bu işi herkesin yapamadığını, günlük 400 TL kazandığını ve çok riskli olduğunu söyledi.

Ağaçlara tırmanıp, meyveleri silkeliyor! Günde 400 TL kazanıyor

Aydın'da kestane, çam fıstığı, ceviz ve benzeri ürünleri 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak silkeleyip, döken Şaban Işıldak 16 yıldır bu işten geçimini sağladığını söyledi. Saat 09.00'da başladığı işi akşam 16.00'a kadar sürdüren Işıldak, dalların üzerinde durmanın çok zor olduğunu ve en tehlikelisinin de kestanenin kabuğundaki dikenlerin gözlerine batma riski olduğuna dikkati çekti.

İŞİ AĞABEYİNDEN ÖĞRENDİ

Ağaçlardan meyve silkme işine askerden döndükten sonra ağabeyinin aracılığı ile başladığını belirten Şaban Işıldak, "Bana işi de o öğretti. Şimdi ekmek paramı sırıkla meyve silkerek kazanıyorum. O gün bugündür bu işi yapıyorum. Tabii ki her iş zor ama bu işin riski daha fazla. Kestanenin dikenleri gözümüze batabiliyor. Geçen yıl yüzümün göz kısmıma yakın bir yerine kestane düştü, dikenleri battı. 6 adet dikeni zor çıkardık. Allah bizi korudu. Yaprak üstüne kesinlikle basmayacaksın bastığın an kayar. Her yıl neredeyse ağaçtan düşerek kolunu, bacağını kırıp, sakatlanan ve hatta ölenler oluyor. 15 ile 20 metre kadar yüksekliğe çıkıyoruz. Günlük 400 lira civarında bir yevmiye ile çalışıyoruz. Yapabilene göre çok iyi bir iş. Yükseklik korkusu olan kişiler asla bu işi yapamaz" dedi.

9aec87c9ba96ac11e52e9ac53a69ded2

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis ettiErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti
Palamut fiyatları 20 TL'ye kadar yükseldiPalamut fiyatları 20 TL'ye kadar yükseldi
Altın tırmanışa geçti!Altın tırmanışa geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
'5 bin kişi atanacak'
'5 bin kişi atanacak'
Mesleki Yeterlilik Belgesi için flaş düzenleme
Mesleki Yeterlilik Belgesi için flaş düzenleme
Değerinden çok ucuza satıyorlar!
Değerinden çok ucuza satıyorlar!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Altın tekrar hareketlendi
Altın tekrar hareketlendi
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palamut fiyatları 20 TL'ye kadar yükseldi
Palamut fiyatları 20 TL'ye kadar yükseldi
Altın fiyatları ne kadar? 24 Ekim Cumartesi altın fiyatları! Altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları düşecek mi?
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte güncel altın fiyatları
Bakan Selçuk duyurdu! Mesleki Yeterlilik Belgesi artık 6 dilde düzenlenecek
Mesleki Yeterlilik Belgesi için flaş düzenleme
TBMM'de kabul edildi! Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
Bakan Albayrak duyurdu: 5000 kişi atanacak
'5 bin kişi atanacak'
Karadeniz'de 'Fatih' tespit kuyularını kazacak 'Kanuni' test edecek
Karadeniz'de 'Fatih' tespit kuyularını kazacak 'Kanuni' test edecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.