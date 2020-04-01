AGİ ne kadar? Nisan 2020 AGİ hesaplama!

Nisan ayının ilk gününden itibaren çalışanların maaşları hesaplarına yatmaya başlıyor. Bu maaşlar içinde AGİ yani Asgari Geçim İndirimi de oluyor. Peki AGİ ne kadar? Nisan 2020 itibari ile çalışanlar ne kadar AGİ alıyorlar. İşte AGİ hesaplamaları ile ilgili detaylar...
AGİ ödemesi bireyin medeni durumu yani evli olup olmadığı ve ailedeki çocuk sayısına göre yapılmaktadır.
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.
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