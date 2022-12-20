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AGİ nedir, kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2023'te uygulanacak mı, yok mu?

20.12.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AGİ, bir işçinin, bekar ya da evli olması, çocuğunun olması veya olmaması gibi birçok değişkene göre değerlendirilen, devlet tarafından asgari geçim indirimi olarak işçiye aylık olarak ödenen rakamdır. Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılmasının ardından kaldırılmıştı. Peki, bu yıl AGİ uygulanacak mı? İşte tüm merak edilenler...

AGİ nedir, kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2023'te uygulanacak mı, yok mu?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) çalışması karşılığında vergilere tabi tutulan belirli bir ücret alan çalışanlara verilen vergi indirimidir. 2022 yılında asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte AGİ yardımı bütün çalışanlar için kaldırıldı. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi gündemdeyken AGİ yine merak konusu oldu. Peki, AGİ 2023'te uygulanacak mı? İşte konu hakkında tüm detaylar...

AGİ NEDİR, KALKTI MI?

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılmasının ardından kaldırılmıştı. Bakan Bilgin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında 'Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz ifadesini kullanmıştı.

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2023 YILINDA AGİ ÖDENECEK Mİ?

2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması bekleniyor. Asgari Ücretten alınmayan damga vergisi ve gelir vergisinin bu yıl içerisinde alınması beklenmiyor. Bu nedenle vergi iadesi olarak bilinen AGİ'nin önümüzdeki yıl içerisinde ödenmesi beklenmiyor. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

AGİ, bir işçinin, bekar ya da evli olması, çocuğunun olması veya olmaması gibi birçok değişkene göre değerlendirilen, devlet tarafından asgari geçim indirimi olarak işçiye aylık olarak ödenen rakamdır. İşverenler, her ay bu rakamı çalışanlarına ödemekle yükümlüdür ve ödedikleri bu rakam, işverenin gelir vergisinden düşürülmektedir.

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