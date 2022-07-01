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AGİ yeniden geldi mi? Asgari ücrette AGİ (Asgari geçim indirimi) olacak mı?

01.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ile ilgili sorgulamalar yapılmaya başlandı. 2022 yılında yapılacak asgari ücret ek zammı araştırılırken, merak edilen konulardan biri ise AGİ oldu. AGİ son alınan karar ile kaldırılmıştı. Peki AGİ yeniden geldi mi? Asgari ücrette AGİ (Asgari geçim indirimi) olacak mı? İşte merak edilenler...

AGİ yeniden geldi mi? Asgari ücrette AGİ (Asgari geçim indirimi) olacak mı?

AGİ kalktı mı? 2022'de AGİ kaldırıldı mı? Asgari Geçim İndirimi Şubat maaşlarında hesaplara yansıyacak mı? Yeni düzenleme sonrası çalışanlar meak içerisinde soruların cevabını araştırıyor. Öte yandan AGİ'yle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama gelmişti.

AGİ YENİDEN GELDİ Mİ?

Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen veya tamamen iade edilmesidir. Eğer AGİ olmasaydı 2021 yılındaki 3.577.50 TL’lik brüt asgari ücretten 456.13 TL gelir vergisi kesilecekti. Asgari ücretlinin eline geçen net ücret de 2825.90 TL yerine 2557.59 TL olacaktı.

Son asgari ücret düzenlemesinde asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için artık AGİ uygulanmaması kararı alınmıştı.

2022 Ocak ayında ortaya çıkan tablo ise şöyleydi:

Eski Asgari Ücret Yeni Asgari Ücret
Brüt asgari ücret 3577,50 5004,00
Sigorta primi (% 14) 500,85 700,56
İşsizlik sig. Primi (% 1) 35,78 50,04
Prim toplamı 536,63 750,60
Gelir vergisi (AGİ sonrası ödenen) 187,82 0,00
Asgari geçim indirimi 268,31 0,00
Damga vergisi (0,759) 27,15 0,00
Net Asgari ücret 2825,90 4253,40

AGİ'nin geri gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Asgari ücret görüşmeleri ise sürüyor. Toplantıdan çıkacak karar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla asgari ücret ek zammı miktarı da belli olmuş olacak. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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