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Ağır vasıta kullananların çalışma süreleri değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

27.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte ağır vasıta kullanan çalışanların haftada iki kez 10 saate kadar çalıştırılabilmesinin önü açıldı.

Ağır vasıta kullananların çalışma süreleri değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların çalışma saatlerinin bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılmasına olanak sağlandı.

ÇALIŞMA SAATİ HAFTADA İKİ KEZ ON SAATE ÇIKABİLİR

Buna göre 25425 sayılı Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendi şu şekilde değiştirildi;

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“Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”

Eski yönetmelikte personeli haftada iki kez 10 saat çalıştırabilme izni ile ilgili bir düzenleme bulunmuyordu.

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resmi gazete
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