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Amazon, "Bitcoin ile ödeme kabul edeceği" yönündeki iddialara yanıt verdi

27.07.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-ticaret devi Amazon, "Bitcoin ile ödeme kabul edeceği" yönündeki iddiaları yalanlayıp kripto paraları araştırmaya devam edeceğini bildirdi.

Amazon, "Bitcoin ile ödeme kabul edeceği" yönündeki iddialara yanıt verdi

Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon'un bu yıl içerisinde Bitcoin başta olmak üzere çeşitli kripto para birimleriyle ödeme kabul etmeye başlayacağı öne sürüldü. Amazon'un bu işi yönetecek bir uzman aradığı ve hatta şirketin bir yıl içerisinde kendi kripto para birimini çıkaracağını da iddia edilmişti.

AMAZON'DAN BITCOIN İDDİALARINA YALANLAMA

Amazon, konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Amazon, Bitcoin ile ödeme kabul edeceği yönündeki iddiaları reddederken yine de kripto paraları araştırmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Gün içerisinde 40 bin 600 dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, haberin ardından biraz gevşeyerek 37 bin 500 dolar seviyelerine kadar geriledi.

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