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Tesla'dan rekor seviyede kar açıklaması!

27.07.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla daha az maliyetli elektrikli otomobillerin satışlarının artmasının etkisiyle ikinci çeyrekte 1.14 milyar dolar ile rekor seviyede kâr açıkladı.

Tesla'dan rekor seviyede kar açıklaması!

Ancak Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın fabrikalarının geçici olarak kapanmasına neden olan dünya genelindeki çip sıkıntısının ciddi olmaya devam ettiğini açıkladı ve ilk elektrikli pick-up modeli Cybertruck ve yeni nesil bataryaların zamanlaması hakkında detay vermedi.

TESLA GEÇEN YILI İKİYE KATLADI

Tesla ikinci çeyrekte 11.96 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6.04 milyar dolar gelir elde etmişti.

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Refinitiv'den alınan IBES verilerine göre analistler Tesla'nın 11.3 milyar dolar gelir açıklamasını bekliyordu.

Tesla'nın hisse başına kârı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1.45 dolar oldu.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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