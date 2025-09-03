FİNANS

Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı! İhracat yüzde 0,9, ithalat ise yüzde 3,9 azaldı

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Ağustos ayı dış ticaret verilerine göre Ağustos ayında ihracat yüzde 0,9, ithalat yüzde 3,9 oranında azalış gösterdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 0,9 oranında azalışla 21 milyar 795 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 oranında azalışla 25 milyar 963 milyon dolar oldu.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ihracat yüzde 4,3 oranında artışla 178 milyar 112 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 oranında artışla 238 milyar 183 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 5,1 oranında artarak 416 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI 2,4 PUAN ARTARAK YÜZDE 83,9 OLDU"

Bakanlıktan paylaşılan verilere göre, 2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,4 puan artarak yüzde 83,9 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,9 puan artarak yüzde 97,1 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,2 puan artarak yüzde 101,8 olarak açıklandı.

"EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE 1 MİLYAR 776 MİLYON DOLAR İLE ALMANYA"

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin de yer aldığı raporda, sırasıyla 1 milyar 776 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 276 milyon dolar ABD ve 1 milyar 155 milyon dolar ile İngiltere ilk üç sırada yer aldı. Ağustos ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 46,2 oldu. Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke grupları ise 9 milyar 84 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 833 milyon dolarla Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri ve 3 milyar 187 milyon dolar Diğer Avrupa Ülkeleri olarak açıklandı.

"EN ÇOK İTHALAT YAPILAN ÜLKE 3 MİLYAR 903 MİLYON DOLARLA ÇİN"

Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ülkelere bakıldığında ise sırasıyla 3 milyar 903 milyon dolarla Çin, 3 milyar 291 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 260 milyon dolarla Almanya ilk üç sırada yer aldı oldu. Ağustos ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 59,4 oldu.
Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ülke gruplarına bakıldığında yine 8 milyar 148 milyon dolarla Avrupa Birliği ilk sırada yer alırken, 7 milyar 547 milyon dolar Asya Ülkeleri ve 4 milyar 984 milyon dolarla Diğer Avrupa Ülkeleri sırasıyla yer aldı.

"EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT HAMMADDE GRUBUNDA YAPILDI"

Ağustos ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 58 milyon dolarla ‘hammadde' grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 7 milyar 225 milyon dolarla ‘tüketim malları' ve 3 milyar 53 milyon dolarla ‘yatırım malları' grupları takip etti.

Ağustos ayında BEC sınıflamasına göre, en çok ithalat ise, 17 milyar 741 milyon dolarla ‘ham madde' grubunda yapıldı. Ham madde grubunu sırasıyla 4 milyar 285 milyon dolarla ‘yatırım malları' ve 3 milyar 866 milyon dolarla tüketim malları' grupları takip etti.

Ağustos ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla imalat sanayi sektörü yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 2,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,6 oldu. İthalatın payına bakıldığında ise yine sırasıyla; imalat sanayi sektörü yüzde 82,3 madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 12,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 2,5 oldu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

