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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu?

03.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağustos ayı enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2022 Ağustos ayında dolardaki yükseliş sürerken, enflasyonun aylık yüzde 2 artması yıllık bazda ise zirve rakama ulaşarak yüzde 81.22'ye yükselmesi öngörülüyor. Peki Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu?

Ağustos ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Türk lirasında yaşanan değer kaybı, beraberinde enflasyonun da yükselişine sebep olmuştu. Temmuz ayı rakamlarından sonra sırada Ağustos ayının rakamları bekleniyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon oranı 5 Eylül Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak. Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Ağustos ayı için yıllık enflasyon tahminleri %80.5 ila %82.6 arasında yer alıyor. TÜFE en son Ağustos 1998 döneminde %81.4 artış kaydetmişti. Reuters’ın bugün tamamladığı ankette yıl sonu tahmini %70.8 oldu. Yılboyunca yapılan anketlerde 2022 yılsonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL’nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son iki aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı.

TCMB’nin yılsonu enflasyon tahmini de %60.4 seviyesinde bulunuyor. TCMB iktisadi faaliyette yaşanan ivme kaybının telafisi, istihdam ve sanayi üretimini destekleme amacı ile politika faizini %13 seviyesine çekti. Ekonomi ikinci çeyrekte oldukça güçlü iç talep öncülüğünde %7.6 büyüdü. Ekonomistler büyümenin yılın kalanında yavaşlayarak yılın tamamında %4 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Ankette aylık enflasyonun ise %2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler %1.6 ila %2.8 bandında yer alıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Ağustos’ta bir önceki aya göre %0.73 arttığını; açlık sınırının ise 6,890 TL ile mevcut asgari ücretin 1,390 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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