Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı: Düşüş trendi devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,04, yıllık bazda %32,95 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplin ve yapısal reformların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

TÜFE Yıllık Bazda Son 45 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda %2,04 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %32,95 olarak gerçekleşti. Bu oran, son 45 ayın en düşük yıllık enflasyon seviyesi olarak kayıtlara geçti. Kasım 2021'de yıllık enflasyon %21,31 olarak ölçülmüştü.

12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatlarındaki artış %39,62, yurt içi üretici fiyatlarındaki artış ise %26,28 olarak belirlendi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık bazda %2,48 oranında arttı.

Verilere göre, TÜFE Aralık 2024'e göre %21,5 oranında yükselirken, geçen yılın Ağustos ayına göre %32,95 oranında artış gösterdi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2024'e göre %20,62, geçen yılın Ağustos ayına göre ise %25,16 olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme yaptı. Şimşek, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün Ağustos ayında da devam ettiğine dikkat çekti. Temel mal enflasyonunun %19,8 olarak gerçekleştiğini, hizmet enflasyonunun ise 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan %45,8'e gerilediğini belirtti. Bakan Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarının önemine vurgu yaparak, mali disiplin ve yapısal adımların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Ağustos ayı enflasyon rakamları, düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Ancak, enflasyon hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mali disiplin ve yapısal reformlara odaklanarak enflasyonu düşürme çabaları devam ediyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonun seyrini belirleyecek olan faktörler arasında küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatları ve iç talep yer alıyor.

Enflasyon tüik
