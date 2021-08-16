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Ağustos ayı engelli, evde bakım ve 65 aylığı yatmaya başladı! İşte 16 Ağustos evde bakım aylığı yatan iller listesi

16.08.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Yanık yaptığı açıklamada "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. İşte engelli, evde bakım ve 65 aylığı yatan iller listesi...

Ağustos ayı engelli, evde bakım ve 65 aylığı yatmaya başladı! İşte 16 Ağustos evde bakım aylığı yatan iller listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağı bilgisini paylaşarak, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı.

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunulduğunu aktardı.

AYLIK 1797 LİRAYA ÇIKARILMIŞTI

Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olunduğuna işaret eden Yanık, "Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 lira 86 kuruştan 1797 lira 97 kuruşa çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti.

BUGÜNDEN İTİBAREN HESAPLARDA

Evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını ifade eden Yanık, "968,2 milyon lira evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

evde bakım

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER LİSTESİ

1- Bolu
2- Tokat
3- Uşak
4- Kırklareli
5- Samsun
6- Diyarbakır
7- Aksaray
8- Sakarya
9- Kırıkkale
10- Ordu
11- Manisa
12- Balıkesir
13- Şanlıurfa
14- İzmir
15- Antalya
16- Bursa
17- İstanbul
18- Konya
19- Zonguldak
20- Ankara
21- Karabük
22- Bilecik
23- Gaziantep
24- Afyonkarahisar
25- Kocaeli

(DHA)

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