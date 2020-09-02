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Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Ağustos ayı dış ticaret rakamları açkılandı.

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu.

İthalat ise aynı dönemde yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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