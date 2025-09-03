Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

TÜİK tarafından Ağustos enflasyonu açıklandı. Hem piyasaların hem de milyonların merakla beklediği Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi kira zammından maaşlara kadar çok sayıda kalemi direkt olarak etkiliyor. Peki, bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? TÜİK'in duyurduğu rakamlar öncesinde tahminler ve beklentiler neydi? İşte Ağustos enflasyonu ile ilgili tüm detaylar...

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Milyonlarca kişi TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulan ağustos ayı enflasyon rakamlarına kilitlendi. Peki, temmuzda rakamlar ne olmuştu? Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu bildirerek, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artacağını tahmin etmişti. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülmüştü.

AĞUSTOS ENFLASYONU BELLİ OLDU

Bugün TÜİK, herkesin merakla beklediği Ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. 3 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da açıklanan enflasyon verisine göre, Ağustos'ta enflasyon yüzde 2,04 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.