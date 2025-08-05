Ağustos enflasyonu kira artışlarını nasıl etkileyecek? Uzmanlar değerlendirdi

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Gözler, Ağustos ayında yapılacak kira artış oranlarına çevrildi. İşte detaylar ve uzman yorumları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Bu oran, piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla birlikte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde olumlu bir etki yarattı. Endeks, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı. Ancak enflasyonun kira artışları üzerindeki etkisi, özellikle büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca kiracı ve ev sahibi için hayati önem taşıyor.

Kira artış oranları, genellikle bir önceki yılın aynı dönemine ait TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirleniyor.

Ekonomistler, enflasyonun düşüş trendine girmesiyle birlikte, kira artış oranlarının da önümüzdeki aylarda daha makul seviyelere inebileceğini belirtiyor. Ancak, piyasadaki belirsizlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, bu öngörülerin gerçekleşmesini zorlaştırabilir. Ayrıca, konut arzındaki yetersizlik ve artan inşaat maliyetleri, kira fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Ağustos ayında yapılacak kira artış oranları, kiracılar ve ev sahipleri için büyük önem taşıyor. Kiracılar ve ev sahiplerinin, haklarını ve yükümlülüklerini iyi bilmeleri, anlaşmazlıkları önlemek açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kira sözleşmelerinin dikkatli bir şekilde hazırlanmasını ve gerektiğinde hukuki destek alınmasını öneriyor. Ayrıca, hükümetin konut arzını artırmaya yönelik politikaları ve kira piyasasını düzenleyici adımları, uzun vadede sorunun çözümüne katkı sağlayabilir.