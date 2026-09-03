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Ağustos'ta en çok hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı pahalandı

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 56,26 fiyat artışı görülen hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 21,5 azalışla diğer taze meyveler kategorisindeki ürünler oldu.

Ağustos'ta en çok hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı pahalandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Ağustos ayında en fazla fiyat artışı yüzde 56,26 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 21,5 ile diğer taze meyveler kategorisindeki ürünler oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; yükseköğretim eğitimi yüzde 25,37, yumurtalar yüzde 15,7, motorin (mazot) yüzde 14,07, benzin yüzde 9,14, hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 8,52, mücevherat ve kol saatleri yüzde 8,46 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; turunçgiller yüzde 17,92, üzümsü meyveler yüzde 12,78, sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler yüzde 10,1, yeşil baklagil sebzeleri yüzde 8,84, meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.) yüzde 7,16 olarak gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağustos ayı enflasyon oranı
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