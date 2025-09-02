Ağustos'ta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Ağustosta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 181'inin fiyatında artış, 59 ürünün fiyatında ise azalış izlendi.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43,48 ile eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri olurken onu yüzde 27,53 ile salatalık, yüzde 17,89 ile oyuncak, yüzde 16,75 ile taze fasulye, yüzde 16,22 ile limon, 16,14 ile kıvırcık salata ve yüzde 14,16 ile kayısı takip etti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 12,18 ile roka, yüzde 8,82 ile salça, yüzde 8,58 ile ıspanak, yüzde 7,03 ile atıştırmalık oldu.

Geçen ay turşu fiyatı yüzde 6,84, hazır sütlü tatlılar yüzde 6,43, Türk Kahvesi yüzde 6,27, test kitapları yüzde 5,97, ekmek yüzde 5,69 arttı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN: ERİK

Ağustosta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 25,61 ile erik olurken onu yüzde 24,17 ile üzüm, ​​yüzde 18,08 ile ​dolmalık biber, ​​​yüzde 17,58 ile çarliston biber, yüzde 17,08 ile sivri biber, yüzde 16,25 ile kavun, yüzde 10,24 ile şeftali takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise ​yüzde 8,70 ile bebek arabası ve koltuğu, yüzde 8,64 ile kız çocuk elbise​​​,​​​​ yüzde 7,51 kadın etek, ​​​​yüzde 6,06 ile karpuz oldu.

Geçen ay ​kadın tayt fiyatı ​​​yüzde 6,04, ​deniz ve havuz kıyafetleri ​​yüzde 5,88, ​patlıcan​​​​ yüzde 4,75, kadın tişört​​​​ yüzde 4,74 ve ​kadın gömlek​​​​ yüzde 4,52 geriledi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır