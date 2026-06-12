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Uludağ'ın eteklerinde ahududu ve böğürtlen için sulama projesi

Kestel’de planlanan sulama regülatörü projesi için saha incelemesi yapıldı. Projenin bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Uludağ'ın eteklerinde ahududu ve böğürtlen için sulama projesi

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Uludağ'ın eteklerindeki Alaçam Mahallesi’nde planlanan sulama regülatörü projesi kapsamında saha incelemelerinde bulundu. Proje alanında yetkililerden bilgi alan Başkan Erol, "Çiftçilerin üretim süreçlerini kolaylaştıracak her çalışmanın yanındayız" dedi. Sulama projesinin Kestel'deki böğürtlen, ahududu başta olmak üzere meyve sebze üretimine büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya ve üretimi desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Erol, Alaçam Mahallesi’nde planlanan sulama regülatörü projesinin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu.

Uludağ ın eteklerinde ahududu ve böğürtlen için sulama projesi 1

PROJE ALANINDA TEKNİK İNCELEME

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde, proje alanında teknik değerlendirmeler yapılarak süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Erol, proje alanında yürütülen incelemeler sırasında yetkililerden planlanan sulama regülatörü projesine ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Bölgenin sulama ihtiyacı, tarımsal üretime sağlayacağı katkılar ve yatırım sürecinin detayları üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Erol, kırsal mahallelerde üretimi destekleyecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

Uludağ ın eteklerinde ahududu ve böğürtlen için sulama projesi 2

ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi ve kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Alaçam Mahallesi’nde planlanan sulama regülatörü projesinin bölgedeki üreticiler için önemli bir kazanım olacağını belirten Başkan Erol, yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte su kaynaklarının daha verimli kullanılacağını ve tarımsal üretimin daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını söyledi.

Uludağ ın eteklerinde ahududu ve böğürtlen için sulama projesi 3

KIRSAL MAHALLELERE YATIRIM VURGUSU

Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Erol, çiftçilerin üretim süreçlerini kolaylaştıracak her çalışmanın yanında olduklarını ifade ederek, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Bursa DSİ Tarımsal destek
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