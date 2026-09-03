FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 56,26 arttı

TÜİK verilerine göre ağustosta fiyatı en çok artan kalem yüzde 56,26 ile yurt dışı hava yolu taşımacılığı oldu. En büyük düşüş ise yüzde 21,5 ile diğer taze meyvelerde yaşandı.

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 56,26 arttı

Tüketici fiyatlarında ağustos ayının dikkat çeken değişimleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ay içinde fiyatı en fazla yükselen kalem yüzde 56,26'lık artışla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığı olurken, en sert fiyat düşüşü yüzde 21,5 ile diğer taze meyvelerde kaydedildi.

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 56,26 arttı 1

Ağustosta hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığındaki yüzde 56,26'lık artışın ardından fiyatı en fazla yükselen gruplar yüzde 28,89 ile dini hizmetler ve yüzde 25,37 ile yükseköğretim eğitimi oldu.

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 56,26 arttı 2

AĞUSTOSTA FİYATI EN ÇOK ARTANLAR

Fiyat artışlarında bu kategorileri yüzde 15,70 ile yumurtalar takip etti. Motorin (mazot) fiyatları yüzde 14,07, benzin yüzde 9,14 ve hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 8,52 yükseldi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksinde yer alan verilere göre, ağustosta aylık bazda fiyatı en fazla artan seçilmiş maddeler ve bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 56,26 arttı 3

MEYVE VE SEBZELERDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Ağustosta fiyatların en fazla gerilediği kategori ise yüzde 21,5'lik düşüşle "diğer taze meyveler" oldu.

Bu grubu yüzde 17,92 ile taze turunçgiller, yüzde 12,78 ile taze üzümsü meyveler ve yüzde 10,10 ile sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli taze meyveler izledi.

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 56,26 arttı 4

Fiyatı düşen diğer ürünler arasında yüzde 8,84 ile taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri, yüzde 7,16 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak ve benzeri), yüzde 5,58 ile kadın ve kız çocuğu giysileri ve yüzde 4,96 ile kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler yer aldı.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ve bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 56,26 arttı 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TMO'dan rekor hububat alımı! Bakan Yumaklı açıkladı: 'Bu rakamlar yeni bir rekor'TMO'dan rekor hububat alımı! Bakan Yumaklı açıkladı: 'Bu rakamlar yeni bir rekor'
Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş devam ettiBakan Şimşek: Enflasyonda düşüş devam etti

Anahtar Kelimeler:
Zam indirim ağustos tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.