Ağustosun zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 56,26 arttı

Tüketici fiyatlarında ağustos ayının dikkat çeken değişimleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ay içinde fiyatı en fazla yükselen kalem yüzde 56,26'lık artışla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığı olurken, en sert fiyat düşüşü yüzde 21,5 ile diğer taze meyvelerde kaydedildi.

Ağustosta hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığındaki yüzde 56,26'lık artışın ardından fiyatı en fazla yükselen gruplar yüzde 28,89 ile dini hizmetler ve yüzde 25,37 ile yükseköğretim eğitimi oldu.

AĞUSTOSTA FİYATI EN ÇOK ARTANLAR

Fiyat artışlarında bu kategorileri yüzde 15,70 ile yumurtalar takip etti. Motorin (mazot) fiyatları yüzde 14,07, benzin yüzde 9,14 ve hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 8,52 yükseldi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksinde yer alan verilere göre, ağustosta aylık bazda fiyatı en fazla artan seçilmiş maddeler ve bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

MEYVE VE SEBZELERDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Ağustosta fiyatların en fazla gerilediği kategori ise yüzde 21,5'lik düşüşle "diğer taze meyveler" oldu.

Bu grubu yüzde 17,92 ile taze turunçgiller, yüzde 12,78 ile taze üzümsü meyveler ve yüzde 10,10 ile sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli taze meyveler izledi.

Fiyatı düşen diğer ürünler arasında yüzde 8,84 ile taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri, yüzde 7,16 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak ve benzeri), yüzde 5,58 ile kadın ve kız çocuğu giysileri ve yüzde 4,96 ile kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler yer aldı.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ve bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır