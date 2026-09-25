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Emekliyi hedef aldılar! Tek mesajla 50 bin lirasını aldılar

Telefonlara gelen tek bir mesaj, vatandaşları büyük bir tuzağın içine çekebiliyor. Son olayda şüphelilerin kullandığı yöntem dikkat çekti.

Emekliyi hedef aldılar! Tek mesajla 50 bin lirasını aldılar
Aleyna Türkmen

Dolandırıcıların yeni yöntemi yine vatandaşları hedef aldı. Bu kez emekli bir memur, telefonuna gönderilen sahteceza dosyanız var” mesajının ardından kendisini arayan şüpheliler tarafından 50 bin lira dolandırıldı. Şüphelilerin, mağdurun kişisel bilgilerine kadar birçok detayı bilmesi ise dikkat çekti.

Dolandırıcılar, gönderdikleri mesajda vatandaşın bir ceza dosyası bulunduğunu ve uzlaşma bedeli ödemesi gerektiğini öne sürdü. Ödeme yapılmaması halinde ise hapis cezasıyla karşı karşıya kalınacağı iddia edildi. Vatandaşlar da benzer mesajların son dönemde kendilerine de ulaştığını belirtti.

Emekliyi hedef aldılar! Tek mesajla 50 bin lirasını aldılar 1

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Sahte ceza dosyası bahanesiyle bu kez emekli bir kadın hedef alındı. Dolandırıcılar, gönderdikleri mesajın ardından kadını arayarak ceza dosyası bulunduğunu ve bir hukuk bürosuna başvurması gerektiğini söyledi.

Avukat Gizem Gonce, dolandırıcıların vatandaşların güvenini kazanmak için kişisel verileri kullandığına dikkat çekti.

“Aslında dolandırıcılar kişisel verileri hukuka aykırı yollarla elde ederek vatandaşları aramak suretiyle kişisel bilgilerini kendilerine söyleyerek güven sağlamaya çalışmakta.”

Dolandırıcılar, güven oluşturmak amacıyla yaptıkları görüşmede kadının anne ve baba bilgileri ile adresine kadar birçok kişisel detayını da söyledi. Bu durum, mağdurun anlatılanlara inanmasına neden oldu.

Emekliyi hedef aldılar! Tek mesajla 50 bin lirasını aldılar 2

SAHTE DOSYAYLA TUTUKLAMA TEHDİDİ

Kadın, kendisine yöneltilen suçlamanın ne olduğunu sordu ancak şüpheliler ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olduğunu öne süren dolandırıcılar, bu kez “uzlaşma bedeli” adı altında 50 bin lira talep etti.

Paranın gönderilmemesi halinde kadın hakkında tutuklama kararı çıkarılacağını söyleyen şüpheliler, korku oluşturarak ödemeyi gerçekleştirmesini sağladı. Kadın, dolandırıldığını ise daha sonra fark etti ancak para çoktan gönderilmişti.

Emekliyi hedef aldılar! Tek mesajla 50 bin lirasını aldılar 3

DOSYA VAR MI, E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİR

Avukat Gizem Gonce, benzer yöntemlerle karşılaşan vatandaşların resmi kanallar üzerinden kontrol yapması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu tarz konularla ilgili olarak e-Devlet sistemi üzerinden Uyap vatandaş portalından dosyanızın olup olmadığının da kontrol edilmesi halinde dosyanızın akıbetini öğrenebilirsiniz.”

Öte yandan vatandaşlar da “ceza dosyanız var”, “uzlaşma bedeli ödemelisiniz” veya “ödemezseniz hapis cezası var” şeklindeki mesaj ve aramalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılıyor. Kanal D Haber’de yer alan habere göre, uzmanlar benzer durumlarda resmi kanallar üzerinden kontrol yapılması gerektiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ceza mesaj sahte
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