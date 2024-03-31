Ahmet Hakan’dan viral olan yerel seçim sonucu yorumu: “Erdoğan’la ilgili bir durum yok”

2024 yerel seçim sonuçlarındaki ilk gelen bilgilere göre AK Parti’nin büyük bir oy kaybı yaşanmasının nedenini gazeteci Ahmet Hakan dikkat çeken bir şekilde yorumladı. Ahmet Hakan’ın seçim sonuçları ile ilgili yorumu kısa sürede sosyal medyada da viral oldu.

Ahmet Hakan seçim sonuçları ile ilgili yorumunda seçmenin AK Parti’den yana oyunu kullanmaması ile ilgili şu yorumda bulundu:

“Adam diyor ki ben Erdoğan’ı seçtim. Erdoğan diyor; şu anda başımızda mı, başımızda! Bu seçim ne seçimi diyor, yerel seçim! Erdoğan ile ilgili bir durum yok! Ben Erdoğan’ı bir uyarayım diyor, ekonomi açısından… Emekliyim zaten diyerek kendini serbest hissediyor.”

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin de canlı yayında Ahmet Hakan’ın bu yorumuna katıldığını açıkça beyan ederek ‘tabi tabi bütün hadise o’ şeklinde karşılık verdi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





