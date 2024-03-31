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Ahmet Hakan’dan viral olan yerel seçim sonucu yorumu: “Erdoğan’la ilgili bir durum yok”

31.03.2024 21:49
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AK Parti’nin 2024 yerel seçim sonuçlarının kesin olmayan ilk sonuçlarına göre büyük bir oy kaybı yaşaması ile ilgili Ahmet Hakan’ın yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yaşanan oy kaybı ile ilgili savunmak adına "Vatandaş 'Bu seçim yerel seçim, Erdoğan'la ilgili bir durum yok' diyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’dan viral olan yerel seçim sonucu yorumu: “Erdoğan’la ilgili bir durum yok”

2024 yerel seçim sonuçlarındaki ilk gelen bilgilere göre AK Parti’nin büyük bir oy kaybı yaşanmasının nedenini gazeteci Ahmet Hakan dikkat çeken bir şekilde yorumladı. Ahmet Hakan’ın seçim sonuçları ile ilgili yorumu kısa sürede sosyal medyada da viral oldu.

Ahmet Hakan seçim sonuçları ile ilgili yorumunda seçmenin AK Parti’den yana oyunu kullanmaması ile ilgili şu yorumda bulundu:

“Adam diyor ki ben Erdoğan’ı seçtim. Erdoğan diyor; şu anda başımızda mı, başımızda! Bu seçim ne seçimi diyor, yerel seçim! Erdoğan ile ilgili bir durum yok! Ben Erdoğan’ı bir uyarayım diyor, ekonomi açısından… Emekliyim zaten diyerek kendini serbest hissediyor.”

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin de canlı yayında Ahmet Hakan’ın bu yorumuna katıldığını açıkça beyan ederek ‘tabi tabi bütün hadise o’ şeklinde karşılık verdi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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