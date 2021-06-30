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Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

30.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ahududu ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan Bursa’da yapılan ilk hasat çiftçinin yüzünü güldürdü. Tatlı ve dondurma yapımlarında kullanılan ahududuyu üretici kilosu 30 liradan satıyor.

Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye’de ahududu üretiminin tamamına yakınının karşılandığı Bursa’da hasat başladı.

Kestel’in Gözede Mahallesinde ahududu yetiştiren Recep Keskin, “Ahududu hasadına başladık. Hasat yaklaşık bir ay sürüyor. İki günde bir sulama yapılarak tekrar hasat ediliyor. Türkiye’nin ahududu ihtiyacının yüzde 70’ini bu dağın eteğindeki Gözede, Lütfiye ve Alaçam köyleri karşılıyor diyebilirim.

ÇİFTÇİYE İLAÇ GİBİ GELECEK

Ürün kalitesi olarak bu sene havaların serin gitmesinden dolayı kalite yüksek. Ahududu rakımı ve biraz serinliği sevdiği için bu sene mahsul güzel oldu. Bu sene rekoltede biraz düşüklük var, ama fiyatlar çok şükür geçen yıla nazaran daha iyi. Üreticinin yüzü gülecek inşallah. Bu sene bütün çiftçi arkadaşlara, üreticilere hayırlı olsun. İnşallah bu fiyatlar çiftçiye ilaç gibi gelecek” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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