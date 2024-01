Aile Bakanı: Esnek çalışma talebe bağlı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, esnek çalışma modelinin talebe bağlı olacağını belirterek, "Kamu ve özel sektörde esnek çalışma modeline geçilmesi konusunda yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra evde bakım ve kreş gibi imkanların geliştirilmesi için yeni projeler geliştiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Kızılcahamam’da Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması toplantısında konuşan Göktaş, ''Kadın dayanışmasının önemli bir ayağı olan sendika kurma ve üye olma hakkını savunmaya, daha fazla kadının böylesi kıymetli kuruluşların çatısı altında bir araya gelmelerine destek olmaya devam edeceğiz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şiddetin her türlüsünü bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, hayatın hangi alanında olursa olsun şiddetin önlenmesi için gereken her türlü çalışmayı ve kanuni düzenlemeyi yapmaktan geri durmuyoruz." dedi.

"KADINLARIN AİLE VE İŞ HAYATI ARASINDA BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Aynı şekilde, kadınların aile ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmek için yenilikçi çalışmalarımızı kararlı şekilde hayata geçireceğiz. Bu kapsamda, talebe bağlı olarak, kamu ve özel sektörde esnek çalışma modeline geçilmesi konusunda yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra evde bakım ve kreş gibi imkanların geliştirilmesi için yeni projeler geliştiriyoruz. Kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini ve hayatın her alanında kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artıracağız.''

