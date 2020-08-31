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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği uygulamasının başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını, Temmuz ayında da 1 milyon 595 bin 467 kişinin ödenekten yararlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen iş yerlerinden 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve bu uygulamadan yararlanma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2 ay daha uzatıldığını hatırlattı.

Normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine bildirmeleri gerektiğini belirten Selçuk, şu bilgiyi verdi:

"Kısa çalışma uygulamasının ilk başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Temmuz ayında 1 milyon 595 bin 467 kişi ödenekten yararlanmaya devam etti. 1 milyon 981 bin 338 çalışan için işverenler normalleşme süreciyle birlikte kısa çalışma talebinde bulunmadı."

'NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİNE DÖNEN İŞ YERLERİNE NORMALLEŞME DESTEĞİ VERİYORUZ'

Normal çalışma saatlerine geçen iş yerleri için "Normalleşme Desteği" adı altında desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Normal çalışma saatine geçen iş yerlerimiz de bu desteğimizden yararlanabilecek. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk, salgın nedeniyle yapılan kısa çalışma başvurularında ödemelerin, uygunluk tespiti sonucu beklenmeden yapılması yönünde yasal düzenleme yapıldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişlerince 23 Mart tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneği talebinde bulunan iş yerlerinin uygunluk tespiti incelemeleriyle beraber, bu iş yerlerinde uygunluk tespitine aykırı uygulama olup olmadığına ilişkin teftişlere de 712 iş müfettişi ile aralıksız olarak devam edilmektedir."


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