Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! 24 ay boyunca hibe desteği sağlanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden işyerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlayacak.

Ayrıntılar birazdan...

