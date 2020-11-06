Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘istihdam yardımları’ paketini açıkladı! İş arayanlara ek ödeme...

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumunun yetersiz olduğu tespit edilen ailelere yardım paketleri sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belirlenen şartları yerine getiren, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından maddi durumu tespit edilen kişilerin temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması adına geliştirilen çeşitli yardım projelerine başvuru yapması yeterli olur.

Koronavirüs pandemisi süresince ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların yanında olmak için destek yardımları açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı istihdam yardımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çoğu vatandaş tarafından bilinmeyen istihdam yardımları kapsamında kişilerin işe başvuru ve başlama aşamalarında destek paketleri devreye sokuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca desteklenen istihdam yardımları içeriğinde işe yönlendirme yardımı ve işe başlama yardımı veriliyor.

İŞE YÖNLEDİRME YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İşe yönlendirme yardımı, çalışma hayatı için herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin iş görüşmesine gidecekleri süreçte destek sağlanır. İşe yönlendirme yardımından yararlanmaya hak kazananlara yol parası, tıraş ücreti vb. Ihtiyaçlarının karşılanması adına nakdi ödeme yapılır. İşe yönlendirme yardımı ücreti ise 40-100 TL olarak belirlenmiştir. İşe yönlendirme yardımı şartları kapsamında başvuru yapacakların 18-55 yaş arasında ve çalışmasına engel teşkil eden bir durumun olmaması gerekir. Son olarak kişilerin maddi durumları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan gelir testinde kişilerin muhtaçlık seviyesinde olması gerekir.