Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘istihdam yardımları’ paketini açıkladı! İş arayanlara ek ödeme...

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumunun yetersiz olduğu tespit edilen ailelere yardım paketleri sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belirlenen şartları yerine getiren, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından maddi durumu tespit edilen kişilerin temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması adına geliştirilen çeşitli yardım projelerine başvuru yapması yeterli olur.
Koronavirüs pandemisi süresince ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların yanında olmak için destek yardımları açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı istihdam yardımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çoğu vatandaş tarafından bilinmeyen istihdam yardımları kapsamında kişilerin işe başvuru ve başlama aşamalarında destek paketleri devreye sokuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca desteklenen istihdam yardımları içeriğinde işe yönlendirme yardımı ve işe başlama yardımı veriliyor.
İşe yönlendirme yardımı, çalışma hayatı için herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin iş görüşmesine gidecekleri süreçte destek sağlanır. İşe yönlendirme yardımından yararlanmaya hak kazananlara yol parası, tıraş ücreti vb. Ihtiyaçlarının karşılanması adına nakdi ödeme yapılır. İşe yönlendirme yardımı ücreti ise 40-100 TL olarak belirlenmiştir. İşe yönlendirme yardımı şartları kapsamında başvuru yapacakların 18-55 yaş arasında ve çalışmasına engel teşkil eden bir durumun olmaması gerekir. Son olarak kişilerin maddi durumları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan gelir testinde kişilerin muhtaçlık seviyesinde olması gerekir.
İşe yönlendirme yardımı başvurusunun yapılması için ilk adımda kişinin Türkiye İş Kurumu’nda aktif iş arayan kaydının oluşturulması gerekir. İşe yönlendirme başvurusu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bütünleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içinde yapılır. Başvuru kişinin ikamet adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları üzerinden tamamlanır. Başvurunun onaylanması halinde hak sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından yılda en fazla üç defa olmak üzere ödeme yapılır.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sisteminde aktif iş arayan kaydı bulunana ve İŞKUR yönlendirmesi sonucunda çalışma hayatına katılacak olan kişilere işe başlama yardımı ödemesi yapılır. Yardım kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere asgari ücretin 1/3’te oranında ödenek çıkartılır. İşe başlama yardımından yararlanmak isteyenlerin maddi durumları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan gelir testinde muhtaçlık seviyesinde olması şarttır.
İşe başlayan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta girişi yapıldıktan sonra 60 gün içinde yardım başvurusunu iletmesi istenir. İşe başlama yardımı başvurusu için kişilerin ikamet adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları üzerinden müracaat etmesi gereklidir.
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