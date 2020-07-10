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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kronik hastalara ayda 1.451 TL veriyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmayı sürdürüyor. Eğitim, sağlık, aile, özel amaçlı, yaşlı ve engelli başlıkları altında sosyal yardım projelerini geliştiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı muhtaç ailelerin nefesi olmaya çalışıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kronik hastalara ayda 1.451 TL veriyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında maddi durumu yetersiz olan aileler devlet kaynaklı sosyal yardımlardan yararlanabiliyor. Vatandaşların hayat standartlarını iyileştirmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak adına verilen yardımlar için şartlar bakanlık tarafından belirleniyor. Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi adına kolaylık sunuluyor. Sosyal güvencesi bulunmayan, maddi durumu sağlık hizmetleri için yeterli olmayan vatandaşların imdadına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağlık yardımları koşuyor. Peki sağlık yardımları nelerdir? Kapsamı ve detayları nelerdir? Kimler sağlık yardımlarından yararlanabilir? İşte sosyal güvencesi olmayanlar için sağlık yardımları…

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır. Şartlı sağlık yardımından 0-5 yaş arasında çocuğu olan aileler ve 18 yaşından büyük anne adayları yararlanabilir. Şartlı sağlık yardımı kapsamında;

  • Doğumun hastanede yapılması halinde bir seferlik 100 TL,
  • Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk aylık 45 TL,
  • Gebelik dönemi boyunca aylık 45 TL, çocuk için aylık 45 TL olmak üzere toplam 90 TL yardım yapılır.
    Şartlı sağlık yardımı ailelere 12 ay boyunca ödenir. Hak sahipleri PTT aracılığıyla 2 ayda bir toplu bir şekilde ödemelerini alırlar. Ancak şartlı lohusalık için verilen yardımın süresi 2 ay olarak belirlenmiştir.

    ENGELLİ İHTİYAÇ YARDIMI

    Maddi durumu yetersiz olan ve yoksulluk sınırının altına hayat mücadelesini sürdüren engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına amacıyla verilir. Engelli ihtiyaç yardımı için vatandaşların sağlık raporu ile birlikte ikamet adreslerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularını iletmeleri gerekir. Hak sahiplerine ödenecek miktar mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Ödemeler ihtiyaca göre düzenlenir.

    GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİM ÖDEMELERİ

    Sosyal güvencesi olmayan ve yoksulluk sınırın altında yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmesi için Genel Sağlık Sigorta primleri devlet tarafından ödenir. Bu haktan yararlanmak için kişi başına gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında olmalıdır. Hak sahibi kişi adına sigorta primleri SGK’ya her ay devlet tarafından ödenir.

    GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) KATILIM PAYI ÖDEMESİ

    5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre; 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki GSS primi ödemeden sağlıktan yararlanacak ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik vb. sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payının iade edilmesi anlamına gelir. Geri ödemeler Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında gerçekleştirilir. Hak sahiplerine daha önceki dönemde ödedikleri Genel Sağlık Sigortası katılım payı toplamı kadar ödeme yapılır.

KRONİK HASTALARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır. Yardımdan tüberküloz ve SSPE hastalığı olan ve hastaya bakmakla yükümlü olan kişiler yararlanabilir. Kişilerin söz konusu yardımı alabilmesi için mütevelli heyeti tarafından onaylanması ve Halk Sağlığı Yönetim Sisteminde hastalık bilgilerinin gözükmesi gerekir. Hak sahiplerine aylık 1.460,61 TL ödeme yapılır.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Çoğul gebelik sonucunda dünyaya gelen 0-2 yaş aralığındaki çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesi için ihtiyaç sahibi ailelere verile yardımdır. Çoklu doğum yardımı desteğinden yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olması gerekir. Aylık 150 TL olarak verilen yardım anneler adına PTT hesaplarına yatırılır.

KRONİK HASTALIĞI NEDENİYLE CİHAZA BAĞIMLI OLAN HASTALARA ELEKTRİK FATURA BEDELİ VE KESİNTİSİZ GÜÇ DESTEĞİ KAYNAĞI

Cihaza bağlı yaşayan kronik hastalara yönelik oluşturulan yardım programı elektrik tüketim desteği, kesintisiz güç desteği ve birikmiş elektrik borcu desteği olmak üzere 3 aşamadan oluşur.
Elektrik Tüketim Desteği: Hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılır.
Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği: Hak sahiplerine olası elektrik kesintilerini önlemek için kesintisiz güç kaynağı sağlanır.
Birikmiş Elektrik Borcu Desteği: Yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları ödenir.
Bakanlık tarafından sağlanan destekten temelde kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda kalan kişiler yararlanabilir. Ancak hasta kişilerin mevcut durumunun sağlık raporuyla tespit edilmesi, muhtaçlık durumunun belirlenmesi ve evde bakım yardım desteğinden yararlanmaması gerekir.

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