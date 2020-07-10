Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kronik hastalara ayda 1.451 TL veriyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında maddi durumu yetersiz olan aileler devlet kaynaklı sosyal yardımlardan yararlanabiliyor. Vatandaşların hayat standartlarını iyileştirmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak adına verilen yardımlar için şartlar bakanlık tarafından belirleniyor. Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi adına kolaylık sunuluyor. Sosyal güvencesi bulunmayan, maddi durumu sağlık hizmetleri için yeterli olmayan vatandaşların imdadına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağlık yardımları koşuyor. Peki sağlık yardımları nelerdir? Kapsamı ve detayları nelerdir? Kimler sağlık yardımlarından yararlanabilir? İşte sosyal güvencesi olmayanlar için sağlık yardımları…

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır. Şartlı sağlık yardımından 0-5 yaş arasında çocuğu olan aileler ve 18 yaşından büyük anne adayları yararlanabilir. Şartlı sağlık yardımı kapsamında;