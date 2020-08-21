Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 40.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı! Barınma ihtiyacı olanlar dikkat...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen barınma yardımları Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından muhtaçlık seviyesi belirlenen 18 yaşından büyük bireylere verilir. Barınma yardımı çerçevesinde bir kişinin yaşamını iademe ettirmeye elverişli olmayacak derecede olan eski, bakımsız ve sağlıksız evler değerlendirilir. Bu evlerde yaşayan muhtaç ailelere bakım, onarım ve betonerme ev yapım yardımı ile prefabrik ev yapım yardımı sağlanır. Aynı zamanda doğal afetlerden etkilenen bina sakinleri için ev eşyası alımı ve nakdi destek verilir.

Devlet kaynaklı sosyal yardımların en büyük paydasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yürütülen projeler oluşturuyor. Aile yardımları kapsamında barınma sorunu yaşayan kişilere 20.000-40.000 TL arasında değişen maddi destek sağlanıyor. Peki devletin sağladığı barınma yardımları nelerdir? Barınma yardımı kapsamı ve detayları nasıl şekillenir? İşte sosyal devlet anlayışına bağlı olarak geliştirilen barınma yardımları ...

BARINMA YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Barınma yardımından faydalanabilmek için hak sahiplerinin yerine getirmesi gerekli olan şartlar ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:

Barınma yardımının temel şartları içerisinde kişilerin muhtaçlık seviyesinin tespit edilmesi yer alır. Buna göre hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az (701,32 TL) olması şarttır. Aynı zamanda barınma yardımı için yaşlılık, engel durumu, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az birine sahip olması gereklidir. Barınma yardımı kapsamında değerlendirilecek evin tam hisseli tapusu muhtaçlık durumu taşıyan kişinin üzerinde kayıtlı olmalıdır.

BARINMA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Barınma yardımı şartlarını taşıyan bireylerin sosyal destek alabilmesi için ikamet adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma Vakıfları üzerindne T.C kimlik kartı ile başvurularını tamamlamaları mümkündür. Barınma yardımı kapsamına alınacak evin durumunun tespit edilmesinden sonra kişilere nakdi ya da eşya yardımı yapılır.

BARINMA YARDIMI NE KADARDIR? ÖDEME NE ZAMAN YAPILIR?

İhtiyaç sahibi ailelere barınma yardımı desteğince ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL ve betorname ev yapımı için ise 40.000 TL nakdi destek sağlanır. Barınma yardımı miktarının belirlenmesinde mütevelli heyeti belirleyeci rol oynar. Başvurunun onaylanmasının ardından barınma yardımı ödemeleri mütevelli heyetinin belirlediği dönem içerisinde gerçekleştirilir.

