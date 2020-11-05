Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 40.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı! Barınma ihtiyacı olanlar dikkat...

Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak yapılan maddi destek paketlerinin en paydasını Aile, Çalışam ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yürütülen projeler oluşturuyor. Barınma, kişilerin insanı olarak yaşamasının en temel haklarından biri olarak bilinir. Bu nedenle aile yardımları kapsamında barınma sorunu yaşayan kişilere 20.000-40.000 TL arasında değişen maddi destek sağlanıyor. Peki devletin sağladığı barınma yardımları nelerdir? Barınma yardımı kapsamı ve detayları nasıl şekillenir? İşte sosyal devlet anlayışına bağlı olarak geliştirilen barınma yardımları..

BARINMA YARDIMI NEDİR?

Barınma ihtiyacı yaşayan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen barınma yardımının detaylarını araştırmaya başladı. Barınma yardımı temelde ihtiyaç sahibi durumundaki ailelerin barınma hakkını karşılamaya yönelik olarak uygulamaya konulur.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca düzenlenen barınma yardımları Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından muhtaçlık seviyesi belirlenen 18 yaşından büyük bireylere verilir. Barınma yardımı çerçevesinde bir kişinin yaşamını iademe ettirmeye elverişli olmayacak derecede olan eski, bakımsız ve sağlıksız evler değerlendirilir. Bu evlerde yaşayan muhtaç ailelere bakım, onarım ve betonerme ev yapım yardımı ile prefabrik ev yapım yardımı sağlanır. Aynı zamanda doğal afetlerden etkilenen bina sakinleri için ev eşyası alımı ve nakdi destek verilir.