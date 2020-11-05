Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 40.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı! Barınma ihtiyacı olanlar dikkat...

Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak yapılan maddi destek paketlerinin en paydasını Aile, Çalışam ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yürütülen projeler oluşturuyor. Barınma, kişilerin insanı olarak yaşamasının en temel haklarından biri olarak bilinir. Bu nedenle aile yardımları kapsamında barınma sorunu yaşayan kişilere 20.000-40.000 TL arasında değişen maddi destek sağlanıyor. Peki devletin sağladığı barınma yardımları nelerdir? Barınma yardımı kapsamı ve detayları nasıl şekillenir? İşte sosyal devlet anlayışına bağlı olarak geliştirilen barınma yardımları..
Barınma ihtiyacı yaşayan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen barınma yardımının detaylarını araştırmaya başladı. Barınma yardımı temelde ihtiyaç sahibi durumundaki ailelerin barınma hakkını karşılamaya yönelik olarak uygulamaya konulur.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca düzenlenen barınma yardımları Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından muhtaçlık seviyesi belirlenen 18 yaşından büyük bireylere verilir. Barınma yardımı çerçevesinde bir kişinin yaşamını iademe ettirmeye elverişli olmayacak derecede olan eski, bakımsız ve sağlıksız evler değerlendirilir. Bu evlerde yaşayan muhtaç ailelere bakım, onarım ve betonerme ev yapım yardımı ile prefabrik ev yapım yardımı sağlanır. Aynı zamanda doğal afetlerden etkilenen bina sakinleri için ev eşyası alımı ve nakdi destek verilir.
Barınma yardımından yararlanmak için hak sahiplerinin yerine getirmesi gerekli olan şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belirlenmiştir. Bakanlığın koyduğu şartları ise il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıfları denetler.
Barınma yardımının temel şartları içerisinde kişilerin muhtaçlık seviyesinin tespit edilmesi yer alır. Buna göre hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az (701,32 TL) olması şarttır. Aynı zamanda barınma yardımı için yaşlılık, engel durumu, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az birine sahip olunması şarttır.. Barınma yardımı kapsamında değerlendirilecek evin tam hisseli tapusu yardıma ihtiyaç olan kişinin üzerinde kayıtlı olmalıdır.
Barınma yardımı şartlarını taşıyan bireylerin sosyal destek alabilmesi için ikamet adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma Vakıfları üzerinden T.C kimlik kartı ile başvurularını tamamlamaları yeterli olur. Barınma yardımı kapsamına alınacak evin durumunun tespit edilmesinden sonra kişilere nakdi olarak ya da eşya yardımı yapılır.
İhtiyaç sahibi ailelere barınma yardımı ödemeleri nakdi ve eşya yardımı şeklinde sağlanır. Nakdi destek bünyesinde ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL ve betorname ev yapımı için ise 40.000 TL ödeme yapılır.
Barınma yardımı miktarının belirlenmesinde mütevelli heyeti belirleyici rol oynar. Başvurunun onaylanmasının ardından barınma yardımı ödemeleri mütevelli heyetinin belirlediği dönem içerisinde gerçekleştirilir.
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