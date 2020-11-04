Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!

Ödünç para desteği yeniden gündeme gelmeye başladı. Uzun süre öncesinde yürürlükten kaldırılan ödünç para yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden işlevselleştirildi. Vatandaşlar koronavirüs salgının getirdiği maddi zorluklarla mücadele edebilmek için ödünç para yardımını araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen ödünç para yardımı 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde sağlanıyor. Ancak diğer sosyal yardımlardan farklı olarak ödünç para yardımı alanların sonraki dönemde bu parayı geri ödemeleri gerekiyor.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI NEDİR? ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Ödünç para yardımları ikraz olarak da isimlendirilir. Ödünç para yardımının kapsamında ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanıyor. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olan ve başvurusu kabul edilen kişilerden aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemeleri beklenir. Ödeme sırasında kişilere faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmaz. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler. Ödünç para yardımı şartları ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir: