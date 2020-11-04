FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 15:03 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ödünç para yardımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kooperatif sistemine benzer bir şekilde ilerleyen ödünç para desteği maddi zorluk yaşayan kişilere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına maddi yardım sağlanıyor. Peki ödünç para yardımı nedir? Ödünç para yardımından kimler faydalanabilir? İşte ödünç para yardımı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!

Ödünç para desteği yeniden gündeme gelmeye başladı. Uzun süre öncesinde yürürlükten kaldırılan ödünç para yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden işlevselleştirildi. Vatandaşlar koronavirüs salgının getirdiği maddi zorluklarla mücadele edebilmek için ödünç para yardımını araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen ödünç para yardımı 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde sağlanıyor. Ancak diğer sosyal yardımlardan farklı olarak ödünç para yardımı alanların sonraki dönemde bu parayı geri ödemeleri gerekiyor.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI NEDİR? ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Ödünç para yardımları ikraz olarak da isimlendirilir. Ödünç para yardımının kapsamında ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanıyor. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olan ve başvurusu kabul edilen kişilerden aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemeleri beklenir. Ödeme sırasında kişilere faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmaz. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler. Ödünç para yardımı şartları ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:

  • Başvurusunu iletecek kişinin banka veya herhangi bir bakanlığa borcu bulunmaması,
  • Ödünç para başvuru formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesi,
  • Başvurusunu ileten bireylerin iş arkadaşlarından en az 2 kefil gösterilmesi,
  • Daha öncesinde ödünç para yardımından yararlanılmamış olması,
  • Ödeme tablosunda belirtilen taksitlendirme planına uygun hareket edilmesi gerekir.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödünç para yardımının kapsamının araştırılmasından sonra ihtiyaç sahibi kişiler 'ödünç para yardımı başvurusu nereden yapılır?' sorusunun cevabını merak etmeye başladı.Ödünç para yardımı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilir. Kişiler çevrimiçi yöntemleri kullanarak ya da şahsen başvurularını iletebilirler.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ÖDEME TABLOSU!

ödeme tablosu

Ödünç para başvurusu kabul edilenler ödeme planına uygun olarak hareket etmek zorundadır. Ödünç para alan kişilerden her ay düzenli olarak geri ödeme yapması gerekir. ‘Ödünç para geri ödenmezse ne olur’ sorusunun cevabı ise cezai işlerm olarak karşımıza çıkar. Hiçbir gerekçesi olmadan ödeme dönemini aksatan kişiler hakkında cezai işlem başlatılır ve ilgili kuruma bağlı sistem üzerinden çıkartılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
İşte tüm tapu masrafları!İşte tüm tapu masrafları!
Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldıBakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı
İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı
Akaryakıtta çifte zam
Akaryakıtta çifte zam
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'da esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili kritik toplantı
İstanbul'da esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili kritik toplantı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Vergi borcu yapılandırmasında son durum!
Vergi borcu yapılandırmasında son durum!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kamuya 100 bin memur alınacak
Kamuya 100 bin memur alınacak
O ödeme başvurusu halen alınıyor!
O ödeme başvurusu halen alınıyor!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu ülkede bankaya herhangi bir kuruma borcu olmayan bulursanız verin. allah akıl fikir versin
zaten bankaya borcumuz olmasa size neden muhtaç olalım. gider paşalar gibi kredi kullanırım sizinde elinize düşmeyiz. bi yardım yapıcaksınız yok kefilidir yok borcudur bin dereden su getiriyosunuz. zaten yardım falanda yokta işte maksat gündemi yukarda tutmak biz burdayız görüntüsü vermek. ama az kaldı merak etmeyin. türk milleti bu günleri asla unutmayacak. tarih asla silinmez.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palamut gitti, vatandaş hamsi için kuyruğa girdi
Palamut gitti, vatandaş hamsi için kuyruğa girdi
Benzin ve motorine zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Tüketici kredilerinde yıllık artış yüzde 63,9
Kredi çekecekler dikkat! Yüzde 63,9 arttı
Şeker pancarı alımı başlıyor... 2020 Şeker pancarı alım fiyatları ne kadar? Bir ton şeker pancarı kaç para? Güncel şeker pancarı tonaj fiyatı!
Şeker pancarı fiyatları açıklandı!
Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmen yürürlükte! Artık 100 bin TL'ye kadar cezası var
Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır geçiş rekoru kırıldı
Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.