FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2021 09:14 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ödünç para yardımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kooperatif sistemine benzer bir şekilde ilerleyen ödünç para desteği maddi zorluk yaşayan kişilere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına maddi yardım sağlanıyor. Peki ödünç para yardımı nedir? Ödünç para yardımından kimler faydalanabilir? İşte ödünç para yardımı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!

Ödünç para desteği yeniden gündeme gelmeye başladı. Uzun süre öncesinde yürürlükten kaldırılan ödünç para yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden işlevselleştirildi. Vatandaşlar koronavirüs salgının getirdiği maddi zorluklarla mücadele edebilmek için ödünç para yardımını araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen ödünç para yardımı 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde sağlanıyor. Ancak diğer sosyal yardımlardan farklı olarak ödünç para yardımı alanların sonraki dönemde bu parayı geri ödemeleri gerekiyor.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI NEDİR? ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Ödünç para yardımları ikraz olarak da isimlendirilir. Ödünç para yardımının kapsamında ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanıyor. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olan ve başvurusu kabul edilen kişilerden aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemeleri beklenir. Ödeme sırasında kişilere faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmaz. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler. Ödünç para yardımı şartları ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:

  • Başvurusunu iletecek kişinin banka veya herhangi bir bakanlığa borcu bulunmaması,
  • Ödünç para başvuru formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesi,
  • Başvurusunu ileten bireylerin iş arkadaşlarından en az 2 kefil gösterilmesi,
  • Daha öncesinde ödünç para yardımından yararlanılmamış olması,
  • Ödeme tablosunda belirtilen taksitlendirme planına uygun hareket edilmesi gerekir.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödünç para yardımının kapsamının araştırılmasından sonra ihtiyaç sahibi kişiler 'ödünç para yardımı başvurusu nereden yapılır?' sorusunun cevabını merak etmeye başladı.Ödünç para yardımı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilir. Kişiler çevrimiçi yöntemleri kullanarak ya da şahsen başvurularını iletebilirler.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ÖDEME TABLOSU

ödeme tablosu

Ödünç para başvurusu kabul edilenler ödeme planına uygun olarak hareket etmek zorundadır. Ödünç para alan kişilerden her ay düzenli olarak geri ödeme yapması gerekir. ‘Ödünç para geri ödenmezse ne olur’ sorusunun cevabı ise cezai işlerm olarak karşımıza çıkar. Hiçbir gerekçesi olmadan ödeme dönemini aksatan kişiler hakkında cezai işlem başlatılır ve ilgili kuruma bağlı sistem üzerinden çıkartılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Vergi yapılandırma süresi uzatıldıVergi yapılandırma süresi uzatıldı
İkinci el araç fiyatları düştü mü? Araba alınır mı?İkinci el araç fiyatları düştü mü? Araba alınır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor
Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor
Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar
Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar
İşte memurların güncel zam tablosu!
İşte memurların güncel zam tablosu!
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor
Altın rallisinin henüz başındayız
Altın rallisinin henüz başındayız
Altın güne düşüşle başladı
Altın güne düşüşle başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vergi yapılandırma uzatılacak mı? Vergi borcu faizleri siliniyor mu? Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma süresi uzatıldı
KYK borcu yapılandırma 2020 başvuru süresi uzatıldı mı? KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?
KYK borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı
Bankaların kredi faiz oranları... 5 Ocak 2021 ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları! Kredi faiz oranları arttı!
Bankaların güncel kredi faiz oranları
Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği zammı 2021... Ocak'ta ücretsiz maaş izni ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?
Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu!
Yaşlılık maaşı 2021 son durum... 2021 yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar arttı? Yaşlılık parası Ocak 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?
2021 yaşlılık aylığı arttı! Ne kadar yatacak?
İşsizlik maaşı artışı 2021... Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? İşsizlik maaşı alanlar zamlı alacak mı? 2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı arttı! Bugün ne kadar yatacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.