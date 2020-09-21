Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan annelere destek! Çoklu doğumlarda nakdi yardım!

Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak devlet yardım programlarını devreye sokuyor. Devlet kaynaklı sosyal yardımlarda en büyük paydayı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturuyor. Ülkemizde genç nüfusun desteklenmesi ve çocukların yaşamsal standartlarının korunması adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çoklu doğum yardımı verilir. Peki çoklu doğum yardımı nedir? Şartları ve kapsamı nelerdir? Çoklu doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte çoklu doğum yardımına dair merak edilen detaylar...

ÇOKLU DOĞUM YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Muhtaç durumundaki çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına anne ve babalara çoklu doğum yardımı parası ödenir. Çoklu doğum yardımı konusunda araştırmalarını arttıran vatandaşlar ise, “çoklu doğum yardımından kimler faydalanabilir?” sorusuna cevap aramaya başladı. Söz konusu yardım temelde ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yapan ihtiyaç sahibi ailelere verilir. Çoklu doğum yardımından faydalanmak isteyen kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaçlık durumunun tespit edilmesi gerekir. Muhtaçlık durumu tespitinde kişi başına düşen aylık gelir belirleyici olur. Buna göre, hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması şarttır. 0-2 arasındaki çocuklar için yapılan yardım kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıları zamanında yapmaları gereklidir.