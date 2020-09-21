Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan annelere destek! Çoklu doğumlarda nakdi yardım!

Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak devlet yardım programlarını devreye sokuyor. Devlet kaynaklı sosyal yardımlarda en büyük paydayı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturuyor. Ülkemizde genç nüfusun desteklenmesi ve çocukların yaşamsal standartlarının korunması adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çoklu doğum yardımı verilir. Peki çoklu doğum yardımı nedir? Şartları ve kapsamı nelerdir? Çoklu doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte çoklu doğum yardımına dair merak edilen detaylar...
Muhtaç durumundaki çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına anne ve babalara çoklu doğum yardımı parası ödenir. Çoklu doğum yardımı konusunda araştırmalarını arttıran vatandaşlar ise, “çoklu doğum yardımından kimler faydalanabilir?” sorusuna cevap aramaya başladı. Söz konusu yardım temelde ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yapan ihtiyaç sahibi ailelere verilir. Çoklu doğum yardımından faydalanmak isteyen kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaçlık durumunun tespit edilmesi gerekir. Muhtaçlık durumu tespitinde kişi başına düşen aylık gelir belirleyici olur. Buna göre, hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması şarttır. 0-2 arasındaki çocuklar için yapılan yardım kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıları zamanında yapmaları gereklidir.
Çoklu doğum yardımı başvuruları kişilerin ikamet adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları üzerinden gerçekleştirilir. Çoklu doğum yardımı başvurusu gerekli incelemelerin yapılmasından sonra mütevelli heyeti tarafından değerlendirilir.
Yardım almaya hak kazanan vatandaşlar ‘çoklu doğum yardımı ne zaman yatar’ sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından çoklu doğum yardımı almaya hak kazanlar için çocuk başına 150 TL ödeme yapılır. Ödemeler iki ayda bir gerçekleştirilir. Çoklu doğum yardımı ödemeleri PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına aktarılır.
Çoklu doğum yardımı maddi zorluk yaşayan ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına süreli olarak verilen bir yardımdır. Bu yardım kapsamında 0-2 yaş aralığındaki çocuklar için ödeme yapılır. Çoklu doğum yardımı en fazla 24 ay sürer.
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