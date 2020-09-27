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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan şartlı sağlık yardımı! Şartlı sağlık yardımı nedir? Şartlı sağlık yardımı başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlanır. Muhtaç durumundaki ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması adına verilen desteklerin en büyük payında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan projeler yer alır. Özellikle eğitim ve sağlık alanında yapılan yardımlar kapsamında çocukların ihtiyaçları gözetilir. Çocuklara yönelik olarak hazırlanan sağlık yardımlarında şartlı sağlık desteği önemli bir yer tutar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan şartlı sağlık yardımı! Şartlı sağlık yardımı nedir? Şartlı sağlık yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen projeler kapsamında şartlı sağlık yardımı (ŞSY) sosyal güvencesi olmayan ve muhtaç durumunda bulunan ailelerin çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için devreye sokulur. Ekonomik zorluklar nedeniyle sağlık hizmeti alamayan çocuklar ve ailelerinin belirlenen şartlara uygun olması halinde şartlı sağlık yardımı desteği verilir. Şartlı sağlık yardımı, 0-6 yaş arasındaki çocukların düzenli olarak sağlık kontrollerine götürülmeleri koşuluyla ödenir. Peki şartlı sağlık yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Şartlı sağlık yardımı için gerekli olan koşullar nelerdir? İşte şartlı sağlık yardımına dair merak edilen detaylar...

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Şartlı sağlık yardımı, nüfusun yoksul kesiminde yer alan ailelerin 0-6 yaş aralığındaki çocuklarının düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmesi adına verilen sağlık yardımlarını ifade eder. Şartlı sağlık yardımı kapsamında gerekli olan koşullar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Şartlı sağlık yardımı şartları arasında ailenin muhtaçlık durumunun tespit edilmesi ilk madde olarak bulunur. Hane içinde bulunan bireylerin sosyal güvencesinin olmaması gereklidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen mütevelli heyeti tarafından ailenin maddi durumu tespit edilir.

Ailenin muhtaçlık durumunun yanı sıra şartlı sağlık yardımı kapsamında çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartı sayılır.

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Şartlı sağlık yardımı çerçevesinde ihtiyaç sahibi durumundaki 0-6 yaş arasındaki çocuklara, gebe ve lohusa kadınlara nakdi destek sağlanır. Söz konusu destekten yararlanmak için şartları yerine getiren kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvurularını iletmesi yeterli olur. Şartlı sağlık yardımı başvurusu sırasında kişilerin yanından üzerinde T.C kimlik numaralarının yazılı olduğu nüfus suretlerinin olması gerekir.

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI NE KADARDIR?

Sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanabilmesi adına başlatılan şartlı sağlık desteği maddi yokluk içindeki kişilerin düzenli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi amacını taşır. Şartlı sağlık yardım ödemeleri PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara aktarılır. Şartlı sağlık yardımı ödemeleri kapsamında;

  • Kız ya da erkek çocuk fark etmeksizin 0-6 yaş aralığındaki tüm çocuklara aylık 35 TL,
  • Doğum hastanede yapılması halinde tek bir sefere mahsus olmak üzere 75 TL,
  • Gebelik ve lohusa döneminde aylık 35 TL verilir.

ŞSY programına dahil olarak yardım alan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için en fazla 72 ay, gebe kadınlar için en fazla 9 ay ve lohusa kadınlara yönelik olarak en fazla 2 ay ödeme yapılır.

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