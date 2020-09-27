Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan şartlı sağlık yardımı! Şartlı sağlık yardımı nedir? Şartlı sağlık yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen projeler kapsamında şartlı sağlık yardımı (ŞSY) sosyal güvencesi olmayan ve muhtaç durumunda bulunan ailelerin çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için devreye sokulur. Ekonomik zorluklar nedeniyle sağlık hizmeti alamayan çocuklar ve ailelerinin belirlenen şartlara uygun olması halinde şartlı sağlık yardımı desteği verilir. Şartlı sağlık yardımı, 0-6 yaş arasındaki çocukların düzenli olarak sağlık kontrollerine götürülmeleri koşuluyla ödenir. Peki şartlı sağlık yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Şartlı sağlık yardımı için gerekli olan koşullar nelerdir? İşte şartlı sağlık yardımına dair merak edilen detaylar...

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Şartlı sağlık yardımı, nüfusun yoksul kesiminde yer alan ailelerin 0-6 yaş aralığındaki çocuklarının düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmesi adına verilen sağlık yardımlarını ifade eder. Şartlı sağlık yardımı kapsamında gerekli olan koşullar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.