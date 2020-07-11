Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan verilen özel amaçlı yardımlar nelerdir?

Türkiye’de son günlerde yaşanılan doğal afet ve felaketler vatandaşları mağdur etmeye başladı. Deprem ve sel felaketlerinin sonrasında evini, iş yerini kaybedenlerin gözü kulağı devletten gelecek yardımlara çevrildi. Yaşanılan olumsuz durumlar vatandaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel amaçlı yardım paketlerine yönlendirdi. Özel amaçlı yardım paketleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere afet/acil durum yardımı, terör zararları yardımı, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı ve yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı yapılıyor. Peki afet acil durum yardımı nedir? **Terör zararları yardımı nedir? Kimler özel amaçlı yardım programlarından yararlanabilir? Özel amaçlı yardım programlarının şartları nelerdir? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı** tarafından yürütülen özel amaçlı yardımların kapsamı…

AFET ACİL DURUM YARDIMLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelinde yaşanılan doğal afetlerden sonra vatandaşların yaralarına merhem olmak için yardım programı geliştirmiştir. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara destek olmak için başlatılan programın şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden zarar gören vatandaşların muhtaçlık durumuna bakılmaksızın ilk ayı kapsayacak şekilde temel gereksinimleri karşılanır. Sonraki aylarda afet acil durum yardımları kapsamında destek almak isteyenlerin muhtaçlık seviyelerinin belirlenmesi istenir. İhtiyaç sahibi durumunun tespit edilmesi için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olması şarttır. Hak sahibi kişilere yapılacak ödeme miktarı afetin ya da acil duruma göre ihtiyaçların değerlendirilmesinden sonra mütevelli heyeti aracılığıyla kesinleştirilir.