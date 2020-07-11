Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan verilen özel amaçlı yardımlar nelerdir?

Türkiye’de son günlerde yaşanılan doğal afet ve felaketler vatandaşları mağdur etmeye başladı. Deprem ve sel felaketlerinin sonrasında evini, iş yerini kaybedenlerin gözü kulağı devletten gelecek yardımlara çevrildi. Yaşanılan olumsuz durumlar vatandaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel amaçlı yardım paketlerine yönlendirdi. Özel amaçlı yardım paketleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere afet/acil durum yardımı, terör zararları yardımı, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı ve yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı yapılıyor. Peki afet acil durum yardımı nedir? **Terör zararları yardımı nedir? Kimler özel amaçlı yardım programlarından yararlanabilir? Özel amaçlı yardım programlarının şartları nelerdir? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı** tarafından yürütülen özel amaçlı yardımların kapsamı…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelinde yaşanılan doğal afetlerden sonra vatandaşların yaralarına merhem olmak için yardım programı geliştirmiştir. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara destek olmak için başlatılan programın şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden zarar gören vatandaşların muhtaçlık durumuna bakılmaksızın ilk ayı kapsayacak şekilde temel gereksinimleri karşılanır. Sonraki aylarda afet acil durum yardımları kapsamında destek almak isteyenlerin muhtaçlık seviyelerinin belirlenmesi istenir. İhtiyaç sahibi durumunun tespit edilmesi için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olması şarttır. Hak sahibi kişilere yapılacak ödeme miktarı afetin ya da acil duruma göre ihtiyaçların değerlendirilmesinden sonra mütevelli heyeti aracılığıyla kesinleştirilir.
Yaşadıkları bölgede yaşanılan terör olayları nedeniyle başka bir yerleşim yerine göç etmek zorunda kalan ailelere sağlanan yardımları ifade eder. Terör olaylarından etkilenen ihtiyaç sahibi durumundaki ailelerin gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Terör zararı yardımından yararlanmak için kişilerin ikamet ettikleri bölgede olumsuz sonuçlar doğuran bir terör olayının yaşanması ve ailenin bu terör olayı nedeniyle göç etmek zorunda kalması gerekir. Terör zararı yardımı çerçevesinde ailelere yapılacak ödemenin miktarı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Söz konusu yardımın aylık tutarı 1.200 TL’yi aşamaz.
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda programı, Türk Kızılayı ve ASPB koordineli bir çalışma yürütür. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile illerde bulunan özel Kızılay Hizmet Merkezleri üzerinden alınır. SUY programından geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, hanesinde sosyal güvencesi bulunmayan 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Suriyeliler başta olmak üzere bütün yabancılar yararlanabilir. Aylık olarak sahiplerine hanedeki kişi başına 120 TL ödeme yapılır.
Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program çerçevesinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASPB sistematik bir iş birliği içindedir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile illerde bulunan özel Kızılay Hizmet Merkezleri üzerinden alınır. Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, hanesinde sosyal güvencesi bulunmayan, okulların açık olduğu zaman diliminde 4 günden fazla devamsızlık yapmayan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören Suriyeliler başta olmak üzere bütün yabancılar yararlanabilir. Söz konusu yardım kapsamında;
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