FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan verilen özel amaçlı yardımlar nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan verilen özel amaçlı yardımlar nelerdir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Aile yardımı, eğitim yardımları, sağlık yardımları, özel amaçlı yardımlar, yaşlı ve engelli yardımları olmak üzere muhtaçlık seviyesinde yaşayan ailelere çeşitli destek paketleri iletiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülen programlarda özel amaçlı yardımlar dikkatleri üzerine çekiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan verilen özel amaçlı yardımlar nelerdir?

Türkiye’de son günlerde yaşanılan doğal afet ve felaketler vatandaşları mağdur etmeye başladı. Deprem ve sel felaketlerinin sonrasında evini, iş yerini kaybedenlerin gözü kulağı devletten gelecek yardımlara çevrildi. Yaşanılan olumsuz durumlar vatandaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel amaçlı yardım paketlerine yönlendirdi. Özel amaçlı yardım paketleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere afet/acil durum yardımı, terör zararları yardımı, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı ve yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı yapılıyor. Peki afet acil durum yardımı nedir? **Terör zararları yardımı nedir? Kimler özel amaçlı yardım programlarından yararlanabilir? Özel amaçlı yardım programlarının şartları nelerdir? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı** tarafından yürütülen özel amaçlı yardımların kapsamı…

AFET ACİL DURUM YARDIMLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelinde yaşanılan doğal afetlerden sonra vatandaşların yaralarına merhem olmak için yardım programı geliştirmiştir. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara destek olmak için başlatılan programın şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden zarar gören vatandaşların muhtaçlık durumuna bakılmaksızın ilk ayı kapsayacak şekilde temel gereksinimleri karşılanır. Sonraki aylarda afet acil durum yardımları kapsamında destek almak isteyenlerin muhtaçlık seviyelerinin belirlenmesi istenir. İhtiyaç sahibi durumunun tespit edilmesi için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olması şarttır. Hak sahibi kişilere yapılacak ödeme miktarı afetin ya da acil duruma göre ihtiyaçların değerlendirilmesinden sonra mütevelli heyeti aracılığıyla kesinleştirilir.

TERÖR ZARARI YARDIMLARI

Yaşadıkları bölgede yaşanılan terör olayları nedeniyle başka bir yerleşim yerine göç etmek zorunda kalan ailelere sağlanan yardımları ifade eder. Terör olaylarından etkilenen ihtiyaç sahibi durumundaki ailelerin gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Terör zararı yardımından yararlanmak için kişilerin ikamet ettikleri bölgede olumsuz sonuçlar doğuran bir terör olayının yaşanması ve ailenin bu terör olayı nedeniyle göç etmek zorunda kalması gerekir. Terör zararı yardımı çerçevesinde ailelere yapılacak ödemenin miktarı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Söz konusu yardımın aylık tutarı 1.200 TL’yi aşamaz.

YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI (SUY)

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda programı, Türk Kızılayı ve ASPB koordineli bir çalışma yürütür. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile illerde bulunan özel Kızılay Hizmet Merkezleri üzerinden alınır. SUY programından geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, hanesinde sosyal güvencesi bulunmayan 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Suriyeliler başta olmak üzere bütün yabancılar yararlanabilir. Aylık olarak sahiplerine hanedeki kişi başına 120 TL ödeme yapılır.

YABANCILARA YÖNELİK ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program çerçevesinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASPB sistematik bir iş birliği içindedir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile illerde bulunan özel Kızılay Hizmet Merkezleri üzerinden alınır. Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, hanesinde sosyal güvencesi bulunmayan, okulların açık olduğu zaman diliminde 4 günden fazla devamsızlık yapmayan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören Suriyeliler başta olmak üzere bütün yabancılar yararlanabilir. Söz konusu yardım kapsamında;

  • İlkokulda eğitim alan kız öğrencilere 40 TL, erkek öğrencilere 35 TL
  • Lisede eğitim alan kız öğrencilere 60 TL, erkek öğrencilere 50 TL ödeme yapılır.
  • Sömestr tatilinin başında ise bir defaya mahsus olmak üzere çocuk başına 100 TL ek ödeme verilir.
    Yardım kapsamında hak sahiplerine 9 ay boyunca ödeme yapılır.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyorKilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor
Bu 15 yöntem emeklilik tarihini öne çekiyorBu 15 yöntem emeklilik tarihini öne çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Önemli uyarı: Mutlaka bildirin

Önemli uyarı: Mutlaka bildirin

Canlı yayında açıkladı: Bugün başlıyor

Canlı yayında açıkladı: Bugün başlıyor

Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor

Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: Bugün temelleri atacağız

Canlı yayında açıkladı: Bugün başlıyor

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Kilosu 300 TL! Lavanta balı birçok hastalığa iyi geliyor

Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor

Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu

Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart

Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart

Faizsiz araç kredisi alma koşulları ve sıfır faizle araç kredisi kampanyaları

İşte faizsiz araç kredisi alma koşulları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.