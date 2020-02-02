Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesine 5 milyon lira ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'ya 8 milyon lira kaynak aktardıklarını anımsatarak, 5 milyon lira daha ek kaynak aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, CNN Türk televizyonundaki canlı yayında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından Bakanlık olarak vatandaşlara psikososyal destek sağladıklarını belirten Selçuk, depremin hem aileler hem de çocuklar üzerindeki negatif etkilerini silmek için terapiler yaptıklarını kaydetti.

Bakanlığının görev alanında yer alan sigorta prim borcu ödemelerini deprem bölgesinde 30 Nisan'a kadar ötelediklerini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Yine sağlık katılım payları da 3 ay boyunca alınmayacak. İlaç temini konusunda da sıkıntı yaşanmayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını, Bakanlığımızın sahadaki kılcal damarları olarak nitelendiriyoruz. Türkiye genelinde 1003 tane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfımız var. Deprem bölgesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilk etapta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfımıza geçen hafta 8 milyon lira kaynak aktardık. Buna ek olarak bu hafta 5 milyon lira kaynak daha aktarılacak."