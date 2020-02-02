FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesine 5 milyon lira ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesine 5 milyon lira ek kaynak

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2020 15:13 | Son Güncelleme

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: - "Deprem bölgesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilk etapta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfımıza geçen hafta 8 milyon lira kaynak aktardık. Buna ek olarak bu hafta 5 milyon lira kaynak daha aktarılacak" - "2002'de 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçemiz şu anda 55 milyar liraya ulaşmış durumda. Türkiye, sosyal devlet olmanın ötesinde ultra sosyal devlet niteliğinde" - "Şu anda bizim EYT bekleyenler, emeklilikte yaşı tutmayan kardeşlerimizin ortalama yaşı 48. Ama dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş, yaşlı olarak kabul edilen bir yaş dilimi değil. Bizim geçen sene emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı 52-53 bandında"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'ya 8 milyon lira kaynak aktardıklarını anımsatarak, 5 milyon lira daha ek kaynak aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, CNN Türk televizyonundaki canlı yayında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından Bakanlık olarak vatandaşlara psikososyal destek sağladıklarını belirten Selçuk, depremin hem aileler hem de çocuklar üzerindeki negatif etkilerini silmek için terapiler yaptıklarını kaydetti.

Bakanlığının görev alanında yer alan sigorta prim borcu ödemelerini deprem bölgesinde 30 Nisan'a kadar ötelediklerini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Yine sağlık katılım payları da 3 ay boyunca alınmayacak. İlaç temini konusunda da sıkıntı yaşanmayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını, Bakanlığımızın sahadaki kılcal damarları olarak nitelendiriyoruz. Türkiye genelinde 1003 tane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfımız var. Deprem bölgesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilk etapta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfımıza geçen hafta 8 milyon lira kaynak aktardık. Buna ek olarak bu hafta 5 milyon lira kaynak daha aktarılacak."

- Sosyal yardım program sayısı 43'e yükseldi

Bakan Selçuk, devletin sosyal koruma şemsiyesinin sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve sosyal güvenliği kapsadığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Geçmişten bugüne baktığımızda ülkemiz ve milletimiz her zaman sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı diri tutmuştur. Biz de bunu kurumsal olarak devam ettirmeye gayret ediyoruz. Sosyal yardım programlarının kapsamını genişlettik. 2002'de dört programla başlamışken, şu anda 43 programımız var. Baktığımızda 2002'de 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçemiz şu anda 55 milyar liraya ulaşmış durumda. Türkiye, sosyal devlet olmanın ötesinde ultra sosyal devlet niteliğinde."

Türkiye'de nüfusun yüzde 9'unun 65 yaş üzerinde olduğuna dikkati çeken Selçuk, bu oranın ilerleyen yıllarda daha da artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yaşlı ve engellilere yönelik önemli politika ve uygulamaları hayata geçirdiklerini anımsatan Selçuk, engellilerin erişilebilirliğiyle ilgili bir genelge hazırladıklarını, bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Nafaka konusunda Adalet Bakanlığı ile çalıştıklarını ve çözüme ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Selçuk, "Bizim en önemli isteğimiz ne kadın ne de erkek, tarafların hiçbirini mağdur etmeden hak temelli bir yaklaşımla nafakaya çözüm bulabilmek." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "EYT" için de "emeklilikte yaşı tutmayanlar" kavramını kullanmayı tercih ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda bizim EYT bekleyenler, emeklilikte yaşı tutmayan kardeşlerimizin ortalama yaşı 48. Ama dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş, yaşlı olarak kabul edilen bir yaş dilimi değil. Bizim geçen sene emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı 52-53 bandında. Yani Türkiye halen yapılan reformların neticesinde 65 yaş ortalamasına ulaşmış değil. Bunun tamamen 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. Çünkü normalde bu bir reform süreciydi, reform sürecinin sonucunda yaş kriteri tekrar getirildi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
İşte Arap turistlerin İstanbul'daki yeni gözdesi! İşte Arap turistlerin İstanbul'daki yeni gözdesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem, EYT, sosyal yardım,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

İşte otomobilde dünyanın tercih ettiği marka

İşte otomobilde dünyanın tercih ettiği marka

Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

İşte Türkiye'deki milyonerlerin sayısı

İşte Türkiye'deki milyonerlerin sayısı

'Sıçrama yapacak, para yatırın' çağrısı

'Sıçrama yapacak, para yatırın' çağrısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da ikinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatıyla yarışıyor

Diyarbakır’da ikinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatıyla yarışıyor

Ocakta en fazla salatalık fiyatı arttı

Ocak şampiyonu o oldu!

İTO-Ocak'ta en çok salatalık fiyatı arttı, etek fiyatı düştü

İTO-Ocak'ta en çok salatalık fiyatı arttı, etek fiyatı düştü

Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

Arap turistler alışveriş yapmak için İstanbul Havalimanı'na geliyor

İşte Arap turistlerin İstanbul'daki yeni gözdesi!

Toyota, dünya genelinde otomobil satışlarındaki liderliğini sürdürdü

İşte otomobilde dünyanın tercih ettiği marka

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.