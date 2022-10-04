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Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Yanık'tan müjdeli haber... İşte Aile Destek Programı ödeme tarihi

04.10.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları aktardı. Bilindiği üzere 2022'nin ilk 8 ayında toplam 41 milyar 418 milyon TL ödeme ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödemeleri tarihi...

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Yanık'tan müjdeli haber... İşte Aile Destek Programı ödeme tarihi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık Aile Destek Programı ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aile destek paketinin genişletildiği ifade Bakan Yanık, açıklamasında ilave desteklerin olacağını vurguladı. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödemeleri tarihi...

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık “Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Yanık 4 Ekim'de yaptığı açıklamada "Ödemeleri ekim ayı ilk haftasında yapmayı planlıyoruz, bir problem çıkmazsa" ifadelerini kullandı.

EVDE

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvurusu, e-Devlet'ten veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gerçekleştirilebilmektedir.

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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Aile destek programına başvuracak kişinin TC vatandaşı olması, mavi Kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması gerekiyor.

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Öte yandan, yapılan açıklamaya göre ikamet ettiği evde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Ayrıca, cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutukluların, öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerin ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerlerin başvurularının değerlendirilmeyeceği belirtildi.

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Bu ödeme ilk kez olacak... Bakan Yanık, canlı yayında açıkladı! Bu ödeme ilk kez olacak... Bakan Yanık, canlı yayında açıkladı!
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