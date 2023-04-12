Aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklaması bekleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri için geri sayım sürüyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödeme nisan ayında henüz yatırılmadı. Kullanıcılar 'Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak?' ekranını sorguluyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan aile destek ödemeleri ile ilgili bilgiler...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NİSAN AYI NE ZAMAN YATACAK?

2023 Nisan ayı aile destek paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması kapsamında aile destek programıyla Mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı. Nisan ayı ödemelerinin de bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.



