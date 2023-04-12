FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklaması bekleniyor

Aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklaması bekleniyor

12.04.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemesinin ne zaman yatacağı ödemeden faydalananlar tarafından araştırılıyor. İhtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen ödemesin nisan ayı ödemesi henüz hesaplara yatmadı. Hane başına 850-1.250 TL arasında değişen sosyal yardım parası ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklaması bekleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri için geri sayım sürüyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödeme nisan ayında henüz yatırılmadı. Kullanıcılar 'Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak?' ekranını sorguluyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan aile destek ödemeleri ile ilgili bilgiler...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NİSAN AYI NE ZAMAN YATACAK?

2023 Nisan ayı aile destek paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

ezgif.com-gif-maker (53)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması kapsamında aile destek programıyla Mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı. Nisan ayı ödemelerinin de bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

ezgif.com-gif-maker (15)

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiler? ‘Beklentiler karşılanırsa...’ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiler? ‘Beklentiler karşılanırsa...’
AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yoldaAK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yolda
Motorine bu gece zam geliyor…Motorine bu gece zam geliyor…
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Asgari ücret vaadi gündem oldu! Yoksulluk sınırı...

Asgari ücret vaadi gündem oldu! Yoksulluk sınırı...

Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi

Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi

EYT'liler dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: Devlet bu parayı geri ister

EYT'liler dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: Devlet bu parayı geri ister

Merkez Bankası’ndan bankalara ‘ihtiyaç kredisi’ talimatı!

Merkez Bankası’ndan bankalara ‘ihtiyaç kredisi’ talimatı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hasan Can Kaya'da bombalar bitmiyor! Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Hasan Can Kaya'da bombalar bitmiyor! Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.