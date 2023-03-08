Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet aile destek başvurusu nasıl yapılır?

Aile destek ödemeleri mart ayında ne zaman yatacak vatandaşlar tarafından merak edildi. İhtiyaç sahiplerinin faydalandığı ödeme, birçok kişinin eksiklerini tamamlamasına olanak sunuyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatan ödeme bu ay ne zaman yatacak heyecanla bekleniyordu. Aile destek ödeme tarihleri açıklandı. İşte o detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek ödemeleri bugün itibariyle başladı. Her ay düzenli yatan ödemelerin Mart ayı için olan kısmı bugün hesaplara yatacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

"Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar TL ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar TL olmak üzere toplam 3,3 milyon hanemize 4,3 milyar TL tutarında destek ödemesi yapacağız." açıklamasında bulundu.

E-DEVLET AİLE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

Aile destek ödemelerinde,

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Aile destek ödemesinden faydalanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.



