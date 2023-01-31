Aile Destek Ödemesi ne kadar oldu? 2023 Şubat ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

Şubat ayı Aile Destek Ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan, ihtiyaç sahipleri ailelere verilen Aile Destek Ödemesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki 2023 Şubat ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile Destek Programı ödemeleri gelire göre değişiyor. Hane başına düşen aylık gelire göre ödeme miktarı şu şekildedir:

Geliri 450 TL ve altı olanlara 1.250 TL,

Geliri 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlara 1.100 TL,

Geliri 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlara 950 TL,

Geliri 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlara 850 TL verilecek.

ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı Aile Destek Ödemelerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Güncel açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

Şubat ayı ödemelerinin ayın 10'una kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ödemeler, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sorgulama yapmak isteyen adayların T.C. Kimlik Numaraları ile e-Devlet uygulamasına giriş yapması ve "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" erkanını açması gerekiyor.



