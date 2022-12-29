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Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yatacak mı, ne zaman ödenecek? Bakan Yanık'tan son dakika Aile Destek ödemeleri açıklaması

29.12.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar TL tutarında yapılacak ödemelerde tarih belli oldu. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bugün yatacak m? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yatacak mı, ne zaman ödenecek? Bakan Yanık'tan son dakika Aile Destek ödemeleri açıklaması

Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konuya dair detayları aktardı. Toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar TL tutarında yapılacak ödemelerde tarih netleşti. Aile Destek Programı ödemeleri bugün yatacak. İşte Bakan Yanık tarafından Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili yapılan açıklama...

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BUGÜN YATACAK MI?

Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili paylaşımda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz."

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile destek paket ödemeleri 850-1.250 TL arasında değişiyor.

Aile Destek Programı ödemesi yapılan açıklamaya göre en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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İŞTE AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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