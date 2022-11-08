Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Kasım ayı Aile Destek ödemeleri ile 3,2 milyar lira verilecek

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘ Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesinin ürünü bu programlardan biri de 'Türkiye Aile Desteği'dir.’ dedi ve bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira aktarılacağını duyurdu.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında sosyal desteği insanımızın hizmetine sunmuş olduk." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak." açıklamasında bulundu.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin "Daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemize 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda destek tutarımızı 850-1250 liraya yükseltiyoruz" demişti.

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi kurduklarını belirten Bakan Yanık, "Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı

Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamının genişletilmesine ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların tamamlandığını bildiren Bakan Yanık, şunları kaydetmişti:

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450- 600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 TL'ye yükseltiyoruz."

