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Aile hekimlerinden bir grev daha! O tarihte hizmet verilmeyecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.03.2025 11:18
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Tıp Bayramı'na günler kala aile hekimlerinden açıklama geldi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'ndan yapılan açıklamada 14 Mart tarihinde hizmet vermeyeceklerini açıkladı. İş bırakma nedeni olarak ise, yeni yönetmeliği kabul etmediklerini aktarıldı.

Aile hekimlerinden bir grev daha! O tarihte hizmet verilmeyecek

14 Mart Tıp Bayramı'na sadece 4 gün kaldı. AHESEN ise sağlıkçılar için önemli olan gün öncesinde sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu. AHESEN yaptığı açıklamada 14 Mart dünya Tıp Bayramı'nda iş bırakma kararı aldıklarını bildirdi.

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Yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Yeni yönetmelikleri, masa başı düzenlemeleri kabul etmiyor, mücadeleye devam ediyor. Hep birlikte 14 Mart Tıp Bayramı'nda meslek onurumuz için, halk sağlığı için iş bırakıyoruz"

6-10 Ocak tarihleri arasında da iş bırakan aile hekimleri, iş güvencesinin olmaması, kamu binası desteğinin verilmemesi ve maliyetlerin hekimlere yüklenilmesinden dolayı sistemi yürütülemez bir hale geldiğini aktarıyorlar.

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AİLE HEKİMLERİNİN TALEPLERİ NELER?

Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor. Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tıp Bayramı Aile hekimi
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