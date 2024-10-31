Aile Hekimliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık-Sen Başkanı Doğan: 'Hukuki açıdan mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz'

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve dün Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"AİLE HEKİMLERİ İÇİN OLUMLU MADDELER DE VAR"

Yönetmeliğin 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini dile getiren Başkan Doğan, “Yönetmeliğe göre, kayıtlı kişiler için ödenecek ücretler, hedef nüfusun azaltılması, teşvik ödemelerde lohusa takibi, kronik hasta taraması, akılcı ilaç uygulamaları, memnuniyet oranı gibi düzenlemeler ile geçici aile sağlığı çalışanlarına yapılan ödeme, entegre sağlık hizmeti sunulan yerlerde tutulan nöbetler ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücretlerinde değişiklik içeren birçok düzenleme yapıldı. Yayımlanan Yönetmenliğe ilişkin Sağlık-Sen uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler neticesinde; aile hekimliği çalışanlarına olumlu yönde yansıyan maddelerin yanı sıra sahanın beklentilerinden uzak, bilimsel kriterlerle ölçülmeyen ve mağduriyetlere de neden olabilecek düzenlemeleri içerdiği de görüldü” diye konuştu.

SAĞLIK-SEN OLARAK HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAKLAR

Aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerini mağdur eden maddelerle ilgili hukuki süreci başlatacaklarını ifade eden Başkan Doğan, “Memnuniyet oranı, sözleşmenin yenilenmesi, sona ermesi, feshedilmesi ile bürokrasiyi ve iş yükünü artıran düzenlemelere yönelik Sağlık-Sen olarak hukuki süreç başlatılacaktır. Yönetmeliğin, aile hekimlerimiz, aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz açısından mağduriyet oluşturan maddelerine yönelik hukuki açıdan mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz” dedi.

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır