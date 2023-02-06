Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: Deprem bölgesine 250 milyon liralık nakdi yardım

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere bölgede depremin etkiledği 10 ile 250 milyon liralık nakti yardım aktarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, psikososyal destek ekiplerinin ivedi olarak saha çalışmalarına başladığı aktarıldı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’a 116, Adana’ya 100, Hatay’a 108, Gaziantep’e 53, Osmaniye’ye 64, Malatya’ya 62, Adıyaman’a 33, Diyarbakır’a 67, Şanlıurfa’ya 65, Kilis’e 28 psikososyal destek personeli sevk edildiği öğrenildi.

10 ADET DEPO KURULDU

Bakanlığın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

“ Hatay’a mobil SHM tırımız, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya’ya ise mobil SHM araçlarımız hareket etmiştir. Ayni yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ta birer, Gaziantep’te 2, Adıyaman’da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kurulmuştur. Toplanma alanlarındaki vatandaşlara dağıtılmak üzere Malatya Ayni Bağış Deposundan Malatya Büyükşehir Belediyesine 2.209 battaniye, Battalgazi Belediyesine 643 battaniye, Yazıhan SYDV’ye 152 olmak üzere toplamda 3.004 battaniye teslim edilmiştir. Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250.000.000 TL nakdi yardım aktarılmıştır.”



