AJet’e APEX’ten 2 yılda 2 ödül: AJet 2. kez uluslararası ödüle layık görüldü

Türkiye’nin erişilebilir hava yolu şirketi AJet, yolcu memnuniyetini önceliklendiren yaklaşımı ve uygun fiyat politikası ile havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX- The Airline Passenger Experience Association) tarafından ödüllendirildi.

AJET'E ULUSLARARASI 2. ÖDÜL

Dünyanın dört bir yanından yolcuların yaklaşık 1 milyon uçuş için yaptığı bağımsız değerlendirmeler sonucu verilen ödüllerde; AJet, “Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu” ödülünü ikinci kez aldı.

AJET, DÜNYANIN EN İYİ 10 DÜŞÜK MALİYETLİ HAVA YOLU ŞİRKETİ ARASINDA

APEX 2026 yolcu değerlendirmesinde, yaklaşık 600 hava yolu arasından öne çıkarak dünyanın en iyi 10 düşük maliyetli hava yolu şirketi arasına giren AJet, kendi kategorisinde ödül olan tek Türk markası oldu.

Ödül, ABD’nin Los Angeles kentindeki APEX/IFSA Global Expo fuarında yapılan törenle, APEX/IFSA CEO’su Dr. Joe Leader tarafından AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya’ya takdim edildi. AJet, geçtiğimiz yıl, kuruluşunun henüz 7. ayında iken yine APEX’in “Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu” ödülüne hak kazanmıştı.

KEREM SARP AJET'İN HİZMET KALİTESİ ULUSLARARASI ALANDA BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

APEX ödünü değerlendiren AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “APEX tarafından ikinci kez ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödülle misafirlerimize sunduğumuz uçuş deneyimi, konfor ve hizmet kalitesi, uluslararası alanda bir kez daha tescillendi. Mevcut SAFA puanımız 0,30 olup, bu puanı daha da aşağı çekmekte kararlıyız. Uçuş emniyetimizden ödün vermeden, hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz.” dedi.