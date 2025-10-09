AJet'in zamanında kalkış oranı yüzde 80'e yaklaştı

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuşlarındaki zamanında kalkış oranının yükseldiğini belirtti.

AJet olarak zamanında kalkış oranını, geçen yıla göre 4,5 puan artırarak yüzde 79,5'e çıkardıklarını belirten Yeşilkaya, "Geçen yılın aynı dönemine göre toplam seferimizi yüzde 40 artırırken zamanında kalkış oranımızı da artırmayı başardık. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak misafirlerimizin memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır