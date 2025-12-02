AJet İstanbul'dan Beyrut'a sefer başlattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Orta Doğu'nun önemli kentlerinden, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul'dan direkt seferlere başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na direkt düzenlenen ilk sefer bugün gerçekleştirildi.

Uçuş, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene, AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

Daha önce Ankara ve Adana'dan Beyrut'a seferler düzenleyen AJet, artık haftanın her günü İstanbul'dan da Beyrut'a karşılıklı seferler gerçekleştirecek.

Köklü tarihi, çok kültürlü yapısı ve zengin mutfağıyla dikkati çeken Beyrut'a başlatılan bu yeni hat ile AJet, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Yeni hattın, Türkiye ile Lübnan arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır