AJet’ten 14 Şubat Sevgililer Günü kampanyası! İkinci bilet indirimi...

14 Şubat Sevgililer Günü için havayollarından da bir kampanya haberi geldi. AJet, Sevgililer Günü’ne özel indirim kampanyası başlattı. Kampanya ile yurt dışı seyahatlerinde ikinci bilet yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa sunuldu.

Cansu Çamcı

14 Şubat Sevgililer Günü için AJet harekete geçti. AJet, Sevgililer Günü’ne özel indirim kampanyası başlattı.

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, misafirlerini sevdikleriyle birlikte yeni rotalar keşfetmeye davet ediyor. AJet’in kampanya dahilindeki indirimli biletleri, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’den 14 Şubat 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler 16 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında tüm yurt dışı hatlardaki (Rusya hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.

İKİNCİ BİLET YÜZDE 50 İNDİRİMLİ!

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan ikinci bilet; İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yüzde 20, diğer tüm yurt dışı hatlarında (Rusya hariç) yüzde 50 indirimle satışa sunulacak. Ayrıca ikinci bilet için, seçilen hattın indirimi ile aynı oranda koltuk seçimi indirimi de yapılacak. Biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

