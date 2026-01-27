FİNANS

AJet'ten 9 dolara yurt dışı indirimli uçak bileti kampanyası

AJet, yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile AJet’in tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Hande Dağ

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunmak için yeni bir kampanya başlattı.

İNDİRİMLİ 72 BİN KOLTUK SATIŞTA

AJet’in indirimli biletleri, 27 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 28 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolar/eurodan başlayan indirimli biletler, 9 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 72 bin koltuk satışa sunuldu.

SEÇİLİ ROTALARDA 1 DOLARA BİLET

Kampanya kapsamında seçili rotalarda dönüş uçuşlarında 1 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla koltuk satışı yapılacak. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satışta olacak.

