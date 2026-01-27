AJet'ten 9 dolara yurt dışı indirimli uçak bileti kampanyası

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunmak için yeni bir kampanya başlattı.
AJet’in indirimli biletleri, 27 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 28 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolar/eurodan başlayan indirimli biletler, 9 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 72 bin koltuk satışa sunuldu.
Kampanya kapsamında seçili rotalarda dönüş uçuşlarında 1 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla koltuk satışı yapılacak. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satışta olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum