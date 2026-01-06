FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AJet'ten 9 dolara yurt dışı indirimli uçak bileti! Seçili rotalarda 1 dolar

AJet, yeni yıla yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası ile başladı. Kampanya ile AJet’in tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolardan/eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet'ten 9 dolara yurt dışı indirimli uçak bileti! Seçili rotalarda 1 dolar
Hande Dağ

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, yeni yılın ilk kampanyasını duyurdu. AJet’in indirimli biletleri, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 7 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan/eurodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

AJet ten 9 dolara yurt dışı indirimli uçak bileti! Seçili rotalarda 1 dolar 1

SEÇİLİ ROTALARDA BİLETLER 1 DOLAR

Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar/euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak.

AJet ten 9 dolara yurt dışı indirimli uçak bileti! Seçili rotalarda 1 dolar 2

Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satışta olacak.

AJet ten 9 dolara yurt dışı indirimli uçak bileti! Seçili rotalarda 1 dolar 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BYD'den sonra Çinli otomobil devi rotasını Türkiye'ye çevirdi! BYD'den sonra Çinli otomobil devi rotasını Türkiye'ye çevirdi!
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyorAsya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
indirim uçak bileti yurt dışı uçuş kampanya uçuş yurt dışı AJet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.