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Ajet'ten 9 euro / dolar yurt dışı uçak bileti! O tarihe kadar geçerli

AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı hatlarında geçerli, 9 avro ve dolardan satılan indirimli bilet kampanyası başlattı.

Ajet'ten 9 euro / dolar yurt dışı uçak bileti! O tarihe kadar geçerli

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin indirimli bilet kampanyasıyla yurt dışı seyahatleri, sonbahardan ilkbahara uzanan 7 aylık dönemde planlanabilecek. Bugünden itibaren 19 Temmuz saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 1 Eylül 2025-29 Mart 2026'daki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecek.

Ajet ten 9 euro / dolar yurt dışı uçak bileti! O tarihe kadar geçerli 1

Kampanya kapsamında 9 avro ve dolar ile vergilerden oluşan fiyatlarla 250 bin indirimli koltuk satışa sunuldu. İndirimli "basic" biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ile çağrı merkezlerinden alınabilecek.

KOLTUĞUNU SEÇMEK İSTEYENLERE YÜZDE 50 İNDİRİM

AJet, koltuk seçim ücretlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca bilet alırken koltuğunu seçmek isteyenler de yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.

Yurt dışında 34 ülkede 59 noktaya sefer düzenleyen AJet, kampanyayla sonbahar, kış ve ilkbahar seyahatlerini Roma'dan Londra'ya, Stockholm'den Paris'e, Şarm-El Şeyh'ten St. Petersburg'a uzanan destinasyonlarda planlama fırsatı sunuyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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uçak uçak bileti bilet uçuş yurt dışı
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